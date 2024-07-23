Wiz拒絕Google230億美元收購 計劃IPO

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-23 20:42

根據外媒周二 (23 日) 報導，網路安全新創公司 Wiz 決定放棄 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的收購提議，轉而尋求首次公開發行 (IPO)，讓這本可能成為 Alphabet 有史以來最大一筆的受夠交易泡湯。

據悉，Wiz 公司在最近一輪融資的估值約為 120 億美元，而 Alphabet 原計劃將該公司的估值定為 230 億美元，溢價近一倍。

Wiz 執行長 Rappapor 則表示，公司將依照原計畫尋求上市。他說：「公司將專注於實現首次公開募股和每年 10 億美元的經常性收入的目標。」

有分析指出，儘管 Google 雲端業務近年來持續成長，但面臨來自微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等領先者的競爭壓力，Wiz 的加入本可為 Google 提供助力。

Wiz 是一家為企業提供雲端服務安全保護的公司，誕生於 2020 年 1 月，僅 11 個月後即宣布了 1 億美元的融資計畫。近年來，企業對雲端服務的強勁需求推動了 Wiz 的營收成長，其年度經常性營收已達約 3.5 億美元。

Wiz 的快速成長得益於其雲端安全產品，包括預防、主動偵測和回應服務等，這些產品吸引了大型企業，其客戶包括 Salesforce(CRM-US)、瑪氏食品和寶馬 (BMW) 等跨國集團。這將有助於 Google 與微軟等競爭對手在安全軟體領域競爭。

Rappaport 曾表示，對這種謙卑的提議說「不」很難。而據媒體引述的知情人士透露，反壟斷和投資人擔憂是放棄潛在交易的部分原因。

兩年前，Alphabet 以 54 億美元收購網路安全服務公司 Mandiant，而上一次大手筆的收購發生在十多年前，當時它以 125 億美元收購了 Motorola。

有分析稱，若此次收購 Wiz 成功，將意味著 Alphabet 將擴大在網路安全領域的布局，也可能進一步引起監管注意。