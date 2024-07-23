〈財報〉可口可樂Q2業績亮眼 上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-23 20:26

可口可樂周二 (23 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠漲價策略和飲料銷售量成長，該季營收、獲利均優於分析師預期，同時還上調全年財測。

展望未來，可口可樂將今年全年每股獲利從先前預測的成長 4% 至 5% 區間上調至 5% 至 6%、全年營收預測自成長 4% 至 5% 區間上修至 5% 至 6%、全年內增性營收 (organic sales) 則是從先前預測的 8% 至 9% 上調至 9% 至 10%。

分析指出，可口可樂一直在進軍亞洲和歐洲較新的地區，以保持其收入成長不變，並在迅速變得對價格敏感的市場推出調味可口可樂和喬亞 (Georgia) 等飲料的新配方。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 在一封電子郵件中表示:「我認為可口可樂的故事正在發生變化，每股獲利的成長更多地受到成本壓力緩解帶來的利潤率增加的推動，而不僅是受最近幾季價格上漲的動力。」

根據財報，可口可樂第二季 (截至 6/28) 營收年增 3.3% 至 123.6 億美元，高於分析師預估的 117.8 億美元、淨利報 24.1 億美元，合每股獲利 0.56 美元，低於去年同期的 25.5 億美元或每股獲利 0.59 美元，不過經調整後每股獲利報 0.84 美元，高於分析師預估的 0.81 美元。

圖：可口可樂財報

值得注意的是，可口可樂上季內增性營收 (不包括匯率變動和收購的影響) 成長 15%，遠高於分析師平均預估的成長 9.4%。

銷售方面，可口可樂第二季總單位箱銷量成長 2%，符合市場預期，不過在北美方面的銷售下滑 1%。此外，該公司上季碳酸飲料銷售成長 3%、無糖可口可樂成長 6%，其他飲料銷量成長 2%。