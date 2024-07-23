6月工業生產及製造業指數同步連4紅！電腦電子光學創歷年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-23 18:06

經濟部統計處今（23）日公布，因受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，113 年 6 月工業生產指數 94.09，年增 13.23%，其中製造業增加 13.50%，兩項同步連 4 紅，累計今年上半年工業、製造業生產指數分別年增 10.26%、10.51%。6 月以電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年單月新高，年增 36.07%。

經濟部統計處公布，113 年 6 月工業生產指數 94.09，經季調後，工業生產增加 13.23%；第二季工業生產指數 93.20，與上季及上年同季比較，較上季增加 6.39%，年增 14.48%。累計 1 至 6 月與上年同期比較，工業生產增加 10.26%，其中製造業增加 10.51%。

統計處指出，6 月份製造業生產指數 93.34，年增 13.50%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求續增，激勵資訊電子產業生產動能續強，加以部分傳統產業下游需求漸次回溫，以及上年同月比較基數較低所致。

資訊電子產業方面，受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，推升 12 吋晶圓代工訂單暢旺，致電子零組件業年增 23.05%；電腦電子產品及光學製品業亦受惠 AI 需求浪潮，推升伺服器及相關檢測設備需求成長，致生產指數創歷年單月新高，年增 36.07%。

展望未來，全球經貿市場仍處於通膨及高利率環境下，加上美中科技爭端、地緣政治風險等因素持續干擾景氣復甦力道，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，帶動我國半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求暢旺，加以下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能持續成長。