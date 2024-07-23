〈台新銀攻九州〉吳東亮：台日關係史上最緊密 看好九州重新擦亮矽島招牌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-23 20:16

台新銀行福岡支行於今 (23) 日盛大舉辦開幕酒會，台新銀行董事長吳東亮、獨董王美花、總經理林淑真及各高階主管共同出席，現場冠蓋雲集，吳東亮致詞時指出，現在是台灣與日本關係史上最緊密的時刻，台新銀福岡支行開業後，期許能掌握九州半導體產業及其他高科技產業聚落的發展商機，擴大服務版圖，深耕日本在地市場，九州可望重新擦亮「矽島」招牌。

酒會也邀請到台北駐福岡經濟文化代表處處長陳銘俊、福岡縣知事服部誠太郎、福岡市長高島宗一郎、九州經濟連合會倉富純男等政商名流齊聚一堂慶賀台新銀行福岡支行的開幕。台新銀行透過實際行動表達對台商在日本產業經濟圈發展的重視，也展現持續海外佈局的決心。

台新銀行董事長吳東亮。(鉅亨網記者陳于晴攝)

吳東亮表示，台新銀行分行國內外據點開枝散葉，福岡支行開幕也象徵與日本合作緊密的起點，台日情誼深厚，合作案例不計其數；以新光集團來說，包括新光合纖、大台北瓦斯，還有新光三越百貨已成為台灣最大百貨公司都是最佳典範。

吳東亮指出，二年前接了工商協進會理事長，是台灣最大的工商團體，也是和九州經濟關係最為密切的團體，多年以來已經合作舉辦七次活動，在半導體與 AI 創新合作上都有所討論，讓台灣看見九州振興半導體產業的規劃。

吳東亮進一步表示，台新銀行東京分行選擇到福岡設立支行，擴大服務台資半導體供應鏈客戶，福岡市先前有舉辦企業招商研討會，工商協進會與福岡市合作也相當密切，台積電熊本一廠已在 2 月開幕，而台新銀福岡支行 4 月開業，時間上非常剛好，要感謝福岡市長的協助。

清酒鏡開儀式。(鉅亨網記者陳于晴攝)

日本九州具備充裕、穩定、價格合理的水力及電力，針對台積電進駐，也規劃了很完善的雙語小學、半導體人才培育等配套制度，牽動台商群聚效應北移。

而福岡是九州最大城市，因產業進駐和旅遊發展，海外招商動能日益活絡，已是九州的經濟中心，GDP 更是日本本島以外第一，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等，皆於全國名列前茅。

台新銀行看準福岡發展的潛力，進駐福岡開設支行乃為了提供臺日企業完善便利的金融服務，也要讓日本的客戶可以切身感受到臺灣人的溫暖和親切。台新銀行福岡支行營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務。福岡支行開業後可望串聯東京分行兩據點，讓台新銀行的服務遍及關東首都圈和西日本九州地區，也讓兩地的台商和當地企業能夠更快速獲得創新、便利的金融服務。

此外，台新銀行在數位服務和金融科技創新領域擁有豐富經驗，且已打下良好的基礎，近年更積極透過「儲備菁英計畫 (MA Program)」及「Early Win 職場體驗計畫」延攬及培養跨領域、多語言的人才，積極為海外業務迅速發展佈局。