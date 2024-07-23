防颱三寶你準備了嗎？網家發布防颱物資採購趨勢
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-23 16:05
隨著中度颱風凱米持續朝台灣靠近，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物今 (23) 日指出，綜觀近年颱風季的防颱物資採購趨勢，以泡麵 / 乾糧零食、礦泉水、行動電源 / 電池為必備的防颱三寶，站上已湧現買氣。
首波颱風陸警警戒區包括新北、宜蘭、花蓮和台東，預估明後天是影響台灣最劇烈的時刻，PChome 24h 購物綜觀防颱物資採購趨勢，以泡麵 / 乾糧零食、礦泉水、行動電源 / 電池最熱賣。
PChome 24h 購物站上已湧現買氣，其中，礦泉水、泡麵近一日的業績呈近 50% 的成長，零食也有近 10% 的增幅，而濾心與濾水瓶的銷量也開始升溫。
PChome 24h 購物為因應民眾需求，成立「颱風快報」專區，羅列囤糧囤水、居家修繕、環境清潔、宅家娛樂等防颱用品清單。
PChome 24h 購物也提出五大安心防颱要點，包括 (1) 家中應準備緊急避難包，內容物必備雨具、食物、水、藥品和手電筒等；(2) 事前準備充足行動電源、緊急照明等，若風雨造成停電災情也不怕；(3) 車輛避免停在低窪處和堤防外，以避免成為泡水車；(4) 居家環境整理修繕，並做好盆栽防風措施；(5) 發布颱風警報後，避免前往海邊觀浪、戲水或從事其他海上活動。
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