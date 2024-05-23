〈工業生產指數〉AI需求帶動 4月工業及製造業指數連2紅 年增均逾14%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-23 19:08

經濟部統計處今（23）日公布 113 年 4 月工業生產指數 87.70，年增 14.61％，其中製造業生產指數年增 14.9%，指數皆呈現連續 2 個月正成長。經濟部表示，因 AI 需求強勁，電子零組件、積體電路業、電腦電子光學製品業生產暢旺，預估 5 月製造業生產指數將年增 6.7% 至 11.4%，全年續呈正成長。

統計處表示， 4 月工業生產指數 87.70，較上月減少 5.65%，經季節調整後，工業生產增加 0.54%，製造業增加 1.19%。與上年同期相比，工業生產增加 14.61%，其中製造業增加 14.90%，礦業及土石採取業減少 4.20%，電力及燃氣供應業增加 10.77%，用水供應業減少 3.14%。

累計 1 至 4 月與上年同期比較，工業生產增加 8.11%，其中製造業增加 8.26%。電子零組件業年增 23.01%，主因受惠高速運算與人工智慧應用需求拓展，推升 12 吋晶圓代工持續成長，加以 IC 設計、DRAM、IC / 晶圓測試、印刷電路板等產品訂單逐步回升所致。累計 1 至 4 月較上年同期增加 13.88%。

製造業中，4 月以電腦電子產品及光學製品業年增 37.14% 最明顯，主因人工智慧及雲端資料服務需求持續擴增，加上手機鏡頭訂單成長，致伺服器、行動裝置鏡頭、其他電腦設備及零組件、固態硬碟等生產上揚。累計 1 至 4 月較上年同期增加 21.57%。

其他業別多呈現增加，機械設備業年增 8.21%，化學材料及肥料業年增 5.07%，汽車及其零件業年增 0.43%，僅基本金屬業年減 4.41%，主因鋼鐵市場需求回復力道有限，及低價鋼品干擾市況，致減產較為顯著。

4 月份製造業生產指數 87.30，年增 14.90%，主因受惠人工智慧、高速運算及雲端資料服務等需求持續成長，推升資訊電子產業生產動能續強，加上部分傳統產業因下游回補庫存而增產，以及上年同月比較基數相對偏低所致；累計 1 至 4 月較上年同期增加 8.26%。

資訊電子產業方面，受惠高速運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求成長，帶動 12 吋晶圓代工生產續揚，致電子零組件業年增 23.01%，電腦電子產品及光學製品業亦受惠 AI 浪潮，推升伺服器需求暢旺，致生產指數創歷年同月新高，年增 37.14%。

傳統產業中，機械設備業年增 8.21%、化學材料及肥料業年增 5.07%；汽車及其零件業年增 0.43%；基本金屬業則因鋼鐵市場需求動能不強，以及低價鋼品擾市，致年減 4.41%。