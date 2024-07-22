鉅亨速報 - Factset 最新調查：Selective保險集團SIGI-US的目標價調降至100元，幅度約3.85%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Selective保險集團(SIGI-US)提出目標價估值：中位數由104元下修至100元，調降幅度3.85%。其中最高估值104元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Selective保險集團評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Selective保險集團今(22日)收盤價為82.08元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為43.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控WAL-US的目標價調升至79元，幅度約3.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為63.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.69元，預估目標價為131.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇