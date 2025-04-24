鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰科電子TEL-US的目標價調升至165元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 04:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰科電子(TEL-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至165元，調升幅度3.13%。其中最高估值190元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予泰科電子評價：積極樂觀11位、保持中立11位、保守悲觀0位。
泰科電子今(24日)收盤價為135.96元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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