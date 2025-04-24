鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-1.77元，預估目標價為328.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 00:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.81元上修至-1.77元，其中最高估值1.08元，最低估值-3.66元，預估目標價為328.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.08(1.08)
|12.37
|26.36
|28.98
|最低值
|-3.66(-4.74)
|-2.48
|0.88
|2.37
|平均值
|-1.6(-1.71)
|1.46
|6.48
|11.18
|中位數
|-1.77(-1.81)
|0.49
|5.59
|9.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.73億
|63.20億
|94.06億
|118.91億
|最低值
|27.09億
|31.00億
|38.53億
|43.60億
|平均值
|29.06億
|37.08億
|48.91億
|63.31億
|中位數
|28.80億
|35.24億
|47.39億
|58.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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