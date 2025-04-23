〈聯電法說〉Q1毛利率跌破3成 EPS 0.62元下探19季低點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-23 17:11
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (23) 日召開法說會，並公布第一季財報，受一次性價格調整與地震影響，即便出貨量持平，但毛利率仍跌破 3 成，稅後純益 77.77 億元，季減 8.5%，年減 25.6%，每股稅後純益 0.62 元，下探 19 季來低點。
聯電第一季營收 578.59 億元，季減 4.2%，年增 5.9%，毛利率 26.7%，季減 3.7 個百分點，年減 4.2 個百分點，營益率 16.9%，季減 2.9 個百分點，年減 4.5 個百分點，稅後純益 77.77 億元，季減 8.5%，年減 25.6%，每股稅後純益 0.62 元。
細分銷售地區別，第一季營收仍主要來自亞洲，比重達 66%，北美次之、達 22%，日本 5%，歐洲 7%；以應用別區分，通訊佔多數，營收比重達 40%，消費性提升至 34%，電腦 11%，其他約 15%。
聯電共同總經理王石表示，第一季的業績符合預期，晶圓出貨量持平，而年初進行的一次性價格調整也反映了當前市場狀況。本季的亮點包括 22/28 奈米製程營收創下新高，占總營收 37%，其中 22 奈米營收較上季大幅成長 46%，主要來自 OLED 顯示器驅動 IC、影像訊號處理器 (ISP)、數位電視、WiFi 與音訊編解碼器等應用。
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