鉅亨速報 - Factset 最新調查：Selective保險集團(SIGI-US)EPS預估下修至6.46元，預估目標價為102.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Selective保險集團(SIGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.68元下修至6.46元，其中最高估值7.1元，最低估值3.96元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|7.1(7.1)
|8.75
|最低值
|3.96(6.25)
|8
|平均值
|5.73(6.73)
|8.32
|中位數
|6.46(6.68)
|8.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|47.22億
|52.69億
|最低值
|45.73億
|49.23億
|平均值
|46.55億
|50.44億
|中位數
|46.54億
|49.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.53
|4.09
|6.50
|3.54
|5.84
|營業收入
|28.50億
|29.27億
|33.86億
|35.97億
|42.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Selective保險集團(SIGI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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