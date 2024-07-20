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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Selective保險集團(SIGI-US)EPS預估下修至6.46元，預估目標價為102.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 06:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Selective保險集團(SIGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.68元下修至6.46元，其中最高估值7.1元，最低估值3.96元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值7.1(7.1)8.75
最低值3.96(6.25)8
平均值5.73(6.73)8.32
中位數6.46(6.68)8.2

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值47.22億52.69億
最低值45.73億49.23億
平均值46.55億50.44億
中位數46.54億49.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.534.096.503.545.84
營業收入28.50億29.27億33.86億35.97億42.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Selective保險集團(SIGI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSSIGI

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