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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為37.73元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.44元上修至3.51元，其中最高估值3.73元，最低估值2.82元，預估目標價為37.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.73(3.64)4.033.95
最低值2.82(2.82)2.923.17
平均值3.42(3.4)3.533.63
中位數3.51(3.44)3.513.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值152.71億159.08億159.88億
最低值143.72億145.94億148.51億
平均值147.78億151.17億153.03億
中位數146.61億150.02億151.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.462.561.202.37
營業收入103.75億116.89億118.26億143.06億150.40億

詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRCI

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