鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為37.73元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.44元上修至3.51元，其中最高估值3.73元，最低估值2.82元，預估目標價為37.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.73(3.64)
|4.03
|3.95
|最低值
|2.82(2.82)
|2.92
|3.17
|平均值
|3.42(3.4)
|3.53
|3.63
|中位數
|3.51(3.44)
|3.51
|3.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|152.71億
|159.08億
|159.88億
|最低值
|143.72億
|145.94億
|148.51億
|平均值
|147.78億
|151.17億
|153.03億
|中位數
|146.61億
|150.02億
|151.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.46
|2.56
|1.20
|2.37
|營業收入
|103.75億
|116.89億
|118.26億
|143.06億
|150.40億
詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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