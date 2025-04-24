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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.57元下修至4.5元，其中最高估值4.89元，最低估值4.1元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.89(4.89)4.975.355.42
最低值4.1(4.1)4.264.395.42
平均值4.51(4.52)4.795.075.42
中位數4.5(4.57)4.875.145.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值133.62億147.90億155.44億
最低值112.59億123.61億133.10億
平均值126.51億133.26億140.93億
中位數128.32億132.11億137.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.802.863.753.804.21
營業收入85.05億97.06億111.37億106.74億111.30億

詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPLX

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