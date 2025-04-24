鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.57元下修至4.5元，其中最高估值4.89元，最低估值4.1元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.89(4.89)
|4.97
|5.35
|5.42
|最低值
|4.1(4.1)
|4.26
|4.39
|5.42
|平均值
|4.51(4.52)
|4.79
|5.07
|5.42
|中位數
|4.5(4.57)
|4.87
|5.14
|5.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|133.62億
|147.90億
|155.44億
|最低值
|112.59億
|123.61億
|133.10億
|平均值
|126.51億
|133.26億
|140.93億
|中位數
|128.32億
|132.11億
|137.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.80
|2.86
|3.75
|3.80
|4.21
|營業收入
|85.05億
|97.06億
|111.37億
|106.74億
|111.30億
詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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