鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為63.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.77元上修至3.84元，其中最高估值3.99元，最低估值3.51元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.99(3.99)
|3.96
|4.47
|最低值
|3.51(3.51)
|3.66
|4.47
|平均值
|3.79(3.76)
|3.81
|4.47
|中位數
|3.84(3.77)
|3.82
|4.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.60億
|17.15億
|17.87億
|最低值
|16.16億
|16.50億
|17.87億
|平均值
|16.40億
|16.77億
|17.87億
|中位數
|16.42億
|16.72億
|17.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.95
|2.51
|3.91
|3.67
|3.64
|營業收入
|14.38億
|13.98億
|14.04億
|15.18億
|19.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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