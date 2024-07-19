程曦深耕AI智能客服 年約客戶案量增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-19 10:00

程曦資訊上半年營收創同期高，主要受惠常置型的公部門合約量持續增加。

程曦資訊表示，去年服務專案多數屬短期的公部門任務型專案，合約到期後，部分於上半年轉為常置性年約服務。

目前因服務業人力嚴重短缺，促政府部門及民間企業大幅增加對委外客服業務的需求，上半年常置型的年約服務案量年增 7.96%，承接勞動部、內政部和台北市政府等大型部會的民眾服務專案，涵蓋文字、語音、網路和 APP 等全方位的顧客關係服務。

除了公部門的服務量穩定成長，程曦也積極協助中小企業完成數位轉型，其中又以交通、3C、醫美和電子商務等高專業技術門檻的企業客戶服務為主。

程曦設有數位轉型顧問諮詢部門，以客製化的 AI 質檢、AI Trainer 等生成式技術，提高客戶服務的效率。