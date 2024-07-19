〈焦點股〉森崴能源喜迎離岸風場認列高峰 股價放量逆風漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 12:41

森崴能源 (6806-TW) 受惠台電二期離岸風場正式進入海事工程施工階段，迎來認列高峰，今 (19) 日無懼大盤重摔近 400 點，股價放量衝高，最高漲至 184.5 元，漲逾半根停板。

森崴能源早盤以 173 元開高走高，一度漲逾半根停板，最高來到 184.5 元，雖然隨後漲幅稍收斂，但午盤截至 12 點，股價暫報 179.5 元，漲幅 4.06%，成交爆量超過 2.8 萬張。不過觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日賣超，合計賣超 5047 張。

台電二期離岸風場的裝置容量達 294.5MW，為全台首座全由本土團隊承攬的離岸風場，包含「業主方」以及「施工方」都是台灣本土公司，三大成本為水下基礎、海上工程以及風機。

隨著森崴能源旗下寶崴海事工程的「巨人號」重吊船 6 月抵台，正式進入海上工程的施作階段，森崴能源將於第三季趕工水下基礎安裝，並在 2025 年進行風機組裝、葉片、塔架安裝等工程，2025 年底竣工。

森崴能源提到，台電二期離岸工程認列收入採完工比率法，統計至 2023 年底，已累計認列約 24% 工程款，2024 及 2025 年兩年將是主要工程款項的認列高峰期，預計將認列 65% 左右的工程款。