小而巧！OpenAI推出新模型「GPT-4o mini」 功能最強且成本較低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 00:40

OpenAI 周四 (18 日) 推出「GPT-4o mini」，瞄準「小而巧」的人工智慧 (AI) 模型競爭。據了解，這款最新模型「功能最強、成本較低」，OpenAI 計劃之後整合圖片、影片、音訊功能到這個最新模型中。

OpenAI 表示，GPT-4o mini 從周四起向 ChatGPT 的免費用戶、ChatGPT Plus 和團隊訂閱用戶開放，並將在下周向 ChatGPT 企業用戶開放。 GPT-4o mini 將取代 ChatGPT 中的舊模型 GPT-3.5 Turbo。

據了解，GPT-4o mini 的成本為每百萬輸入 Token 為 0.15 美元、每百萬輸出 Token 為 0.6 美元，比 GPT-3.5 Turbo 便宜超過 60%。

不只如此，新模型目前在聊天偏好上表現優於 GPT-4 模型，並在大規模多任務語言理解 (MMLU) 測驗中獲得了 82% 的得分。

MMLU 是一種用於評估語言模型能力的文本智慧和推理基準，更高的 MMLU 得分表明它可以在各種領域中更好的理解和使用語言，增強其在現實世界中的應用。

根據 OpenAI 的數據，GPT-4o mini 模型的得分為 82%，比另外兩款低成本競品更高，Google(GOOGL-US) 的 Gemini Flash 得分為 77.9%，Anthropic 的 Claude Haiku 得分為 73.8%。

而在更大模型中，GPT-3.5 在這項測試中的得分為 70%，GPT-4o 得分為 88.7%，而 Google 聲稱其 Gemini Ultra 取得了有史以來最高的 90% 得分。

專家分析指出，較小的語言模型需要較少的運算能力來運行，使其成為資源有限的公司部署生成式 AI 的更實惠的選擇。

此外，這個新的輕量化模型還將在 API 中支援文字和視覺功能，OpenAI 表示該模型很快就會處理所有多模態輸入和輸出，例如視訊和音訊。

而且擁有這些功能後，這可能會像更強大的虛擬助理一樣，能夠理解你的旅行行程並提出建議，不過目前該模型只能主要用於簡單任務。

根據外媒報導，OpenAI 雖然在生成式 AI 市場仍占據領頭羊地位，但面臨的競爭壓力已經越來越大，OpenAI 還需要找到賺錢的方式，因其在處理器和基礎設施上花費了大量資金來建立和訓練其模型。

然而，不少公司無法負擔大型、更昂貴的模型，因此輕量化且廉價的模型可能更受歡迎。

OpenAI 的 API 產品負責人 Olivier Godement 受訪時解釋為何未能更早推出「小而巧」的 AI 模型，他說這純粹是「優先順序」的問題，因為 OpenAI 專注於創建更大、更好的模型，如 GPT-4，這需要大量的人力和運算資源。