研調估：AI伺服器全年出貨年增4成 產值上看1870億美元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-18 10:20

根據 TrendForce 最新發布的 AI 伺服器產業分析報告指出，今年大型 CSP 業者及品牌對於高階 AI 伺服器需求強勁，加上 CoWoS 供貨逐漸順暢，帶動今年 AI 伺服器出貨成長，預估今年全年出貨將年增 41.5%，產值上看 1870 億美元。

TrendForce 說明，今年大型 CSP(雲端服務供應商) 業者在 AI 伺服器的拉貨力道強勁，而 CoWoS 原廠如台積電 (2330-TW)，以及 HBM 原廠如 SK hynix、Samsung 及 Micron 逐步擴產，短缺問題在第二季大幅緩解，連帶使得輝達 (NVDA-US)H100 的交貨前置時間下降至不到 16 周。因此 TrendForce 預估，第二季 AI 伺服器出貨將季增近 20%，年增 41.5%。

TrendForce 進一步指出，今年大型 CSP 業者預算仍然聚焦 AI 伺服器，進而排擠到一般伺服器的成長力道，認為今年一般伺服器今年僅年增 1.9%。若估算產值，今年 AI 伺服器產值可望突破 1870 億美元，年增高達 69%，產值將占整體 65%。

從 AI 伺服器搭載的晶片來看，北美 CSP 業者如亞馬遜 (AMZN-US)AWS 以及 Meta(META-US)，持續擴大自研 ASIC。加上中國本土業者如 Ali、Baidu、Huawei 等積極擴大自主 ASIC 方案，使得 ASIC 伺服器占整體 AI 伺服器的比重今年將提升至 26%，而主流搭載 GPU 的 AI 伺服器占比則約 71%。

就 AI 伺服器搭載的 AI 晶片供應商分布來看，單看 AI 伺服器搭載 GPU，輝達市占率最高，逼近 9 成，AMD(AMD-US) 市占率則僅約 8%。但若加計所有 AI 伺服器用 AI 晶片，包含 GPU、ASIC、FPGA，輝達今年市占率則約 64%。