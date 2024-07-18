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台股AI旋風加持 全體券商上半年大賺543億元年增5成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-18 19:01

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台股AI旋風加持 全體券商上半年大賺543億元年增5成。(圖：shutterstock)

台股上半年掀起 AI 旋風，累計漲幅超過 28%，證交所今 (18) 日公布 2024 年 6 月全體證券商稅後純益 127.3 億元，較上月成長  52.91%；累計上半年全體證券商稅後純益 543.6 億元，較去年同期成長 49.37%。

根據統計，6 月大盤總成交值約 9.352 兆元，較上月減少 7.73%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；6 月自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長 44.2 億元 (增幅約 333.08%)；6 月證券商承銷業務淨利則較上月成長 3.91 億元 (增幅約 61.19%)。

累計今年度 1 至 6 月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長 38 億元 (約 26.58%)；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長 11.34 億元 (約 33.57%)。

 

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證券商台股獲利成交量

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