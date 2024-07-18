台股AI旋風加持 全體券商上半年大賺543億元年增5成

根據統計，6 月大盤總成交值約 9.352 兆元，較上月減少 7.73%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；6 月自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長 44.2 億元 (增幅約 333.08%)；6 月證券商承銷業務淨利則較上月成長 3.91 億元 (增幅約 61.19%)。

累計今年度 1 至 6 月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長 38 億元 (約 26.58%)；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長 11.34 億元 (約 33.57%)。