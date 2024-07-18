美上周初領失業金人數升至24.3萬 創5月初以來最大增幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 22:13

美國勞工部 (DOL) 周四 (18 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數創下 5 月初以來最大增幅，與此同時續領失業金人數大幅攀升，進一步證明就業市場正在走軟。不過也有觀點認為，7 月份因暑假和企業工廠暫時關閉，數據較多雜音。

上周初領失業金人數創下 5 月初以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 7 月 13 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.3 萬人，遠超市場預期的 22.9 萬人，較修正後前值 22.3 萬人大增 2 萬人，4 周移動平均值報 23.475 萬人。

上周續領失業金人數報 186.7 萬人，創 2021 年 11 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 7 月 6 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.7 萬人，創 2021 年 11 月以來新高，高於市場預期的 186 萬人，較修正後前值 184.7 萬人增加 2 萬 人，4 周移動平均值報 185.05 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國每周申請失業金人數攀升，再加上失業率升至 4.1%，創下 2021 年以來新高。就業市場放緩與近期通膨降溫，替聯準會 (Fed) 有理由在 9 月降息。

不過有分析指出，申請失業金人數的下降部分原因是難以調整美國假期前後的數據，例如美國獨立日。此外，美國汽車製造商通常會從 7 月 4 日當周開始關閉組裝廠，已重新裝配新車款。

雖然每家車商停工的時間表都不一樣，但可能會影響美國勞工部用來消除季節性波動數據的模型。去年 7 月至 8 月上半月，申請失業金人數攀升，直到 9 月初才全部逆轉。

儘管如此，分析師認為續領失業金人數的平穩攀升和初領失業金人數的上升趨勢透露就業市場正在降溫，預料失業率還會在今年下半年攀升，最終到年底升至 4.5%。