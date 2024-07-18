傳華納兄弟探索公司擬業務分拆 盤前股價漲逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 19:59

根據英國《金融時報》(FT)周四 (18 日) 報導，美國有線電視新聞網 (CNN) 和 HBO 母公司華納兄弟探索公司 (Warner Bros Discovery) 討論將其數位串流媒體和工作室業務從傳統電視網路中分拆出來，以提振不斷下跌的股價。

消息傳出後，華納兄弟探索公司 (WBD-US) 周四盤前股價大漲 4.33%，每股暫報 8.68 美元。自 2022 年合併成立以來，華納兄弟探索娛樂公司的股價下跌了 65%，市值為 203.9 億美元。

根據《金融時報》報導，華納兄弟探索公司執行長札斯拉夫 (David Zaslav) 正在研究公司的幾種選擇，包括出售資產或將華納兄弟電影工作室和 Max 串流服務拆分為一家新公司。

報導指出，如果華納兄弟發現公司分拆，該集團的大部分債務 (截至 3 月 31 日約為 390 億美元) 可能會留在付費電視網絡業務中。

對於上述消息，該公司沒有回覆置評請求。

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 分析師表示，包括分拆或出售在內的選擇將比維持現狀產生更多的股東價值。不過分析師也表示，這可能對華納的債務不利，但將釋放其「同類最佳」資產的價值。

《金融時報》稱，華納兄弟探索公司尚未聘請一家投資銀行發起任何具體交易。