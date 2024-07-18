歐洲央行如預利率按兵不動 下次降息要看經濟數據

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 20:24

歐洲央行 (ECB) 周四 (18 日) 如期宣布利率按兵不動，同時也沒有透露其下一步行動。該行表示，歐元區物價壓力仍然不低且服務業通膨上升，整體通膨可能會在明年一段時間內高於目標，不過目前貨幣政策仍有限制性，第二次降息前還需要通膨進一步降溫證據。

ECB 此次利率決策公布後，存款機制利率維持在 3.75%，主要再融資利率為 4.25%、邊際貸款利率為 4.5%。分析師預估，歐洲央行在進一步降息之前，還會等待薪資、經濟成長等數據出爐。

歐洲央行重申前一次利率決策立場，表示不會預先承諾某種特定的利率路徑，會根據數據在逐次會議上做出決策。

歐洲央行周四態度中立，表示企業利潤正在消化部分物價壓力，但風險依然存在，在決策者第二次降息前，還需要進一步通膨消退的證據。

儘管如此，但最近幾周有幾位官員已初步同意再降息一兩次。外界預估，他們將在 9 月的下一次政策會議降息。

市場預估，今年剩餘時間將有近兩次降息，到明年年底將略多於五次降息。最近幾周，沒有一位決策者公開質疑這一觀點。

儘管投資人將尋求更強有力的指引，但歐洲央行過去曾多次因對未來舉措過於具體而自討苦吃。

該行曾提前數月承諾將於 6 月降息，但當當最後一刻公布的一系列數據顯示薪資和物價壓力上升時，此舉的合理性受到經濟學家和部分決策者的質疑。另一個問題是，9 月 12 日的政策會議還很久，決策者再次開會之前，將會有一系列經濟數據出爐。

經濟成長、薪資和生產力的單季數據都將在 9 月公布，另外還有兩個月通膨數據，而歐洲央行屆時將在會議上給出自己新的通膨和成長預測。這表明，決策者不太可能在 8 月最後幾周之前堅定他們對 9 月會議的看法。

分析認為，如果歐洲央行總裁拉加德稍晚給出任何降息的鴿派暗示，歐元兌美元匯率將降至 1.08。基準情況下，拉加德大概保持中立態度，歐元兌美元匯率在 1.09 附近交易。

歐洲央行總裁拉加德談話成市場焦點。(圖：ZeroHedge)

此外，歐洲央行表示，資產購買計畫 (APP) 投資組合正在逐步減少，而疫情緊急購買計畫 (PEPP) 投資組合每月平均減少 75 億歐元，計劃在 2024 年底停止 PEPP 下的再投資。

歐洲央行也表示，將定期評估定向長期再融資操作 (TLTROs) 對政策立場的影響，準備調整所有工具以確保實現通膨目標，並保留使用傳導保護工具的選項，以應對市場風險。

對降息的擔憂

歐洲央行的主要擔憂是，歐元區物價 (尤其是服務業價格) 正在橫盤走勢，而相對較快的薪資成長可能會讓通膨率長期高於其目標。

然而這在很大程度上仍只是一種期望，自歐洲央行 6 月 6 日降息以來，幾乎沒有什麼確鑿的指標能證實預測正在變成現實。

也有觀點認為，歐洲央行正在淡化其核心設想的風險，即在利率繼續寬鬆的情況下，到 2025 年底通膨率將回到 2% 的目標。