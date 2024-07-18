〈財報〉漲價抵銷卡車需求疲軟影響 Volvo第二季獲利超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 19:39

瑞典汽車大廠富豪汽車公司 (Volvo) 周四 (18 日) 公布 2024 會計年度第二季財報，受惠漲價策略抵銷研發投資增加與銷量下滑影響，該季營益增幅高於分析師預期，不過需求比去年高峰有所放緩。

根據財報，富豪汽車第二季 (截至 6/30) 經調整後營益報 194 億瑞典克朗(合 16.8 億美元)，高於分析師預估的 185 億瑞典克朗、營益率報 14.5%，優於去年同期的 10.3%。此外，第二季卡車淨訂單量持平 47,760 輛、交車輛年減 8% 至 58,935 輛。

財報出爐後，富豪汽車在瑞典上市的股價應聲勁揚，截稿前上漲 6.34%，每股暫報 288.30 瑞典克朗，跑贏瑞典藍籌股指數 2.2% 的漲幅。

展望未來，富豪汽車將今年歐洲重卡市場的銷售預期從 29 萬輛略微上調至 30 萬輛，同時將中國市場的銷售預期從 80 萬輛下調至 75 萬輛，至於對整個北美重型卡車市場的預測維持在 29 萬輛不變。對此，以 Shaqeal Kirunda 為首的摩根士丹利分析師稱前景「樂觀」。

富豪汽車執行長 Martin Lundstedt 在一份聲明中表示：「隨著許多市場的需求繼續正常化，富豪集團實現了良好的獲利能力。我們去年實施的價格上漲繼續產生積極影響。」