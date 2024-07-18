〈美股早盤〉晶片股、大型科技股反彈 那指、標普500指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 21:39

截稿前，道瓊工業指數跌近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 90 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1%。

美股周四開盤前，以科技股為主的那斯達克 100 指數期貨表現優異，此前台積電公布穩健展望，刺激晶片類股上漲。

經濟數據方面，美國勞工部 (DOL) 公布最新數據顯示，上周出領失業金人數創下 5 月初以來最大增幅，續領失業金人數也大幅上升。就業市場放緩再加上近期通膨降溫，支撐 Fed 最快在 9 月降息的理由。

摩根士丹利 (MS-US)E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「Fed 要求看到更多經濟降溫的證據，在很大程度上，他們得到了證據。把今天的每周申請失業救濟人數添加到有利於降息的數據列表中。」

其他消息方面，歐洲央行 (ECB) 如預維持利率不變，對其下一步政策計畫透露甚少，因投資人押注 9 月將採取行動(降息)。ECB 重申，借貸成本將「在必要的時間內保持足夠的限制」，還表示不會「預先承諾某種特定的利率路徑」。

截至台北時間周四（18 日）21 時許：

焦點個股：

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 早盤股價上漲 5.11%，至每股 8.74 美元

根據英國《金融時報》(FT) 周四報導，美國有線電視新聞網 (CNN) 和 HBO 母公司華納兄弟探索公司 (Warner Bros Discovery) 討論將其數位串流媒體和工作室業務從傳統電視網路中分拆出來，以提振不斷下跌的股價。消息傳出後，華納兄弟探索公司周四盤前股價大漲逾 4%。

福特 (F-US) 早盤股價上漲 0.07%，至每股 14.49 美元

福特汽車將把其大型 Super Duty 卡車的生產擴大到加拿大工廠；該廠原本規劃改建為全電動汽車中心。該公司周四表示，新計畫包括投資約 30 億美元擴大 Super Duty 卡車的生產，其中包括在加拿大安大略省的福特奧克維爾組裝廠投資 23 億美元，剩餘投資將用於增加美國和加拿大配套設施的產量。

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 0.54%，至每股 650.96 美元

串流媒體巨擘 Netflix 將於周四美股盤後公布第二季財報。分析師預估，該公司 Q2 營收將年增 16% 至 95.2 億美元，每股獲利為 4.54 美元。數據顯示，Netflix 股價今年迄今已累計上逾 33%，第二季財報可能將成為該公司股價的催化劑。除了基本的財務指標之外，Netflix 的股票表現還與其淨新增訂閱用戶數量掛鉤。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.3 萬，預期 22.9 萬，前值 22.3 萬

美國上周續領失業金人數報 186.7 萬，預期 186 萬，前值 184.7 萬

美國 7 月費城聯準銀行製造業指數報 13.9，預期 2.7，前值 1.3

華爾街分析：

美銀策略師 Savita Subramanian 指出，鑑於美國總統選舉的不確定性，預期股市未來數月將出現動盪，標普 500 指數可能回檔 5% 至 10%。 Subramanian 出席研討會時稱，市場可能高估美國選舉效應，但部分股票類別確實因白宮易主而出現較大變數，包括健護類別及環保產業等，因為較受政府政策影響。