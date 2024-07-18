〈美股早盤〉晶片股、大型科技股反彈 那指、標普500指數開高
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 21:39
美股主要指數周四 (18 日) 漲跌互現，其中那斯達克和標普 500 指數開盤走高，原因是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的樂觀財測提振主要晶片股、大型科技股普遍上漲，美股有望反彈，與此同時就業市場降溫進一步支撐聯準會 (Fed) 降息展望。
截稿前，道瓊工業指數跌近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 90 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1%。
美股周四開盤前，以科技股為主的那斯達克 100 指數期貨表現優異，此前台積電公布穩健展望，刺激晶片類股上漲。
經濟數據方面，美國勞工部 (DOL) 公布最新數據顯示，上周出領失業金人數創下 5 月初以來最大增幅，續領失業金人數也大幅上升。就業市場放緩再加上近期通膨降溫，支撐 Fed 最快在 9 月降息的理由。
摩根士丹利 (MS-US)E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「Fed 要求看到更多經濟降溫的證據，在很大程度上，他們得到了證據。把今天的每周申請失業救濟人數添加到有利於降息的數據列表中。」
其他消息方面，歐洲央行 (ECB) 如預維持利率不變，對其下一步政策計畫透露甚少，因投資人押注 9 月將採取行動(降息)。ECB 重申，借貸成本將「在必要的時間內保持足夠的限制」，還表示不會「預先承諾某種特定的利率路徑」。
截至台北時間周四（18 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 124.26 點或 0.30%，暫報 41,073.82 點
- 那斯達克綜合指數上漲 99.17 點或 0.55%，暫報 18,096.09 點
- 標普 500 指數上漲 10.91 點或 0.20%，暫報 5,599.18 點
- 費半上漲 85.03 點或 1.57%，暫報 5,493.74 點
- 台積電 ADR 上漲 3.34% 至每股 176.91 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.189%
- 紐約輕原油上漲 0.17% 至每桶 82.99 美元
- 布蘭特原油上漲 0.07% 至每桶 85.14 美元
- 黃金上漲 0.22% 至每盎司 2,465.40 美元
- 美元指數跌至 103.59
焦點個股：
華納兄弟探索公司 (WBD-US) 早盤股價上漲 5.11%，至每股 8.74 美元
根據英國《金融時報》(FT) 周四報導，美國有線電視新聞網 (CNN) 和 HBO 母公司華納兄弟探索公司 (Warner Bros Discovery) 討論將其數位串流媒體和工作室業務從傳統電視網路中分拆出來，以提振不斷下跌的股價。消息傳出後，華納兄弟探索公司周四盤前股價大漲逾 4%。
福特 (F-US) 早盤股價上漲 0.07%，至每股 14.49 美元
福特汽車將把其大型 Super Duty 卡車的生產擴大到加拿大工廠；該廠原本規劃改建為全電動汽車中心。該公司周四表示，新計畫包括投資約 30 億美元擴大 Super Duty 卡車的生產，其中包括在加拿大安大略省的福特奧克維爾組裝廠投資 23 億美元，剩餘投資將用於增加美國和加拿大配套設施的產量。
Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 0.54%，至每股 650.96 美元
串流媒體巨擘 Netflix 將於周四美股盤後公布第二季財報。分析師預估，該公司 Q2 營收將年增 16% 至 95.2 億美元，每股獲利為 4.54 美元。數據顯示，Netflix 股價今年迄今已累計上逾 33%，第二季財報可能將成為該公司股價的催化劑。除了基本的財務指標之外，Netflix 的股票表現還與其淨新增訂閱用戶數量掛鉤。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 24.3 萬，預期 22.9 萬，前值 22.3 萬
- 美國上周續領失業金人數報 186.7 萬，預期 186 萬，前值 184.7 萬
- 美國 7 月費城聯準銀行製造業指數報 13.9，預期 2.7，前值 1.3
華爾街分析：
美銀策略師 Savita Subramanian 指出，鑑於美國總統選舉的不確定性，預期股市未來數月將出現動盪，標普 500 指數可能回檔 5% 至 10%。 Subramanian 出席研討會時稱，市場可能高估美國選舉效應，但部分股票類別確實因白宮易主而出現較大變數，包括健護類別及環保產業等，因為較受政府政策影響。
瑞銀認為，美股轉向小型的輪換可能會持續，但前提是大型科技股的獲利成長放緩。小型股目前仍缺乏強大的基本面支撐，未來經濟的穩定和通膨的降溫對小型股走勢至關重要。目前超過三分之一的羅素 2000 成分公司仍然無利可圖，與標普 500 指數相比，羅素 2000 指數的獲利預測動能在最近幾季顯著放緩。
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