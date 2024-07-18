〈日股盤後〉半導體股遭拋售+日元強升 日經指數大跌近2.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:54

日經指數周四 (18 日) 持續大跌，收在接近全日低點的 40126 點，挫 971 點或 2.36%。東證指數也未逃過跌勢，全天下跌 1.60%，收 2868.63 點。

日本央行數據顯示，官方上周採取了重大干預措施，據報導，東京購買了近 6 兆日元以支撐日元匯率脫離最近 38 年低點。在連日漲勢下，美元兌日元匯率來到 156.26 附近。

同時，日本 6 月貿易順差強勁，達 2240.4 億日元，高於去年同期的 365.2 億日元，原因是日元貶值導致對中國和北美的出口增加，出口總額增長 5.4%，達 9.209 兆日元。

周四幾檔最受矚目的股票中，東京電子 (Tokyo Electron Ltd.) 下跌 8.7%，軟銀集團 (SoftBank Group) 下跌 6.1%。