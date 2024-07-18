〈日股盤後〉半導體股遭拋售+日元強升 日經指數大跌近2.4%
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 14:54
日經指數周四 (18 日) 持續大跌，收在接近全日低點的 40126 點，挫 971 點或 2.36%。東證指數也未逃過跌勢，全天下跌 1.60%，收 2868.63 點。
因市場猜測美國正在考慮針對中國限制半導體的新措施，美國股市高科技股前一天大幅下跌。受此趨勢影響，日股東京電子等高價半導體相關股票持續大幅下跌，此外，由於日元急升，汽車、機械等出口相關股票同樣表現不佳。
日本央行數據顯示，官方上周採取了重大干預措施，據報導，東京購買了近 6 兆日元以支撐日元匯率脫離最近 38 年低點。在連日漲勢下，美元兌日元匯率來到 156.26 附近。
同時，日本 6 月貿易順差強勁，達 2240.4 億日元，高於去年同期的 365.2 億日元，原因是日元貶值導致對中國和北美的出口增加，出口總額增長 5.4%，達 9.209 兆日元。
周四幾檔最受矚目的股票中，東京電子 (Tokyo Electron Ltd.) 下跌 8.7%，軟銀集團 (SoftBank Group) 下跌 6.1%。
分產業別來看，精密設備、機械、電氣設備、運輸設備、有色金屬等下跌，而食品、電力 / 天然氣工業、漁業 / 農林、紙漿 / 造紙、採礦等上漲。東京證券交易所主要市場的股票有 28% 上漲，69% 的股票下跌。
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