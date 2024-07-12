〈日股盤後〉日經指數周五跌逾千點 跌點為3年多最大

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:55

東京股市周五 (12 日) 從先前的歷史高點暴跌，日經指數遭遇 3 年多來最大單日跌點，因日元走強恐打擊出口企業，而隔夜美國科技股也大幅下跌，促使投資者從最近的漲幅中獲利了結。

日經指數周五收盤下跌 1033.34 點，即 2.45%，報 41190.68 點，創下 2021 年 2 月 26 日以來的最大跌點。東證指數下跌 1.18%，報 2894.56 點 。

自 6 月下旬以來，日經指數一直呈上升趨勢，並在過去 3 天連創歷史新高，共上漲超過 1400 點。然而，對高價的警覺導致暫時拋售，以鎖定利潤。先前一直引領日經指數上漲的半導體相關股票，因前一交易日美國股市高科技股大幅下跌，也隨之重挫。

東京市場上，近期上漲的股票遭到拋售，軟銀集團 13 個交易日以來首次下跌，東洋電子 (Toyo Elec) 和 Adtest 大幅下跌。