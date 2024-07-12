search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
美股

〈日股盤後〉日經指數周五跌逾千點 跌點為3年多最大

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:55

cover image of news article
日經指數周五跌逾千點 跌點為3年多最大(圖:shutterstock)

東京股市周五 (12 日) 從先前的歷史高點暴跌，日經指數遭遇 3 年多來最大單日跌點，因日元走強恐打擊出口企業，而隔夜美國科技股也大幅下跌，促使投資者從最近的漲幅中獲利了結。

日經指數周五收盤下跌 1033.34 點，即 2.45%，報 41190.68 點，創下 2021 年 2 月 26 日以來的最大跌點。東證指數下跌 1.18%，報 2894.56 點 。

自 6 月下旬以來，日經指數一直呈上升趨勢，並在過去 3 天連創歷史新高，共上漲超過 1400 點。然而，對高價的警覺導致暫時拋售，以鎖定利潤。先前一直引領日經指數上漲的半導體相關股票，因前一交易日美國股市高科技股大幅下跌，也隨之重挫。

東京市場上，近期上漲的股票遭到拋售，軟銀集團 13 個交易日以來首次下跌，東洋電子 (Toyo Elec) 和 Adtest 大幅下跌。

外匯市場上，日元大幅升值，美元較前一晚走弱，對日元升值的謹慎氣氛讓主要出口相關個股承壓。

除了猜測政府和日本央行決定干預匯率外，也有報導指日本央行已進行利率檢查。東京市場明天起將放假三天，市場擔心放假期間因外匯干預，日元匯率可能大幅變動，投資人很容易拋售調整持股。

另一方面，一直落後的內需相關領域出現了一些重新考慮和買盤，東京證券交易所主板上漲股票數量為 1020 檔，約占總數的 60%。有 573 檔下跌，51 檔持平。

文章標籤

日股日經指數大跌獲利了結科技股日元

相關行情

台股首頁我要存股
日元/美元0.006280.00%
美元/日元159.220.20%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty