〈日股盤後〉傳美國再收緊對中晶片貿易 半導體類股下挫 拖累日經跌0.4%
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 14:46
受半導體類股下跌拖累，日股日經指數周三 (17 日) 走勢低迷，較前日下跌 177 點或 0.43%，收報 41097.69 點。以內需為主的東證指數持穩，小漲 0.37%，收報 2915.21 點。
受前一交易日美國股市上漲影響，日股早盤多個類股出現買盤，但由於美股半導體巨頭輝達 (NVDA-US) 下跌，日股半導體相關股票遭到拋售，導致整體指數下跌。
周三午盤跌幅擴大，媒體報導，美國有意施壓盟友收緊對中國晶片貿易，點名東京電子和 ASML 等公司，稱若繼續向中國提供先進半導體技術，那麼美方將考慮實施最為嚴格的貿易限制措施，東京電子應聲下挫，盤中下跌逾 7%，進一步拖累指數。
主要指數表現上，電子製造商的下跌抵消了國防和機械股的漲幅。東京電子下跌 7.5%，Lasertec 下跌 5.0%。相較之下，川崎重工上漲 10%，小松上漲 3.7%。
分產業別來看，電氣設備、保險、航運、採礦等類股下跌，紡織製品、房地產、建築、精密設備、製漿造紙等類股上漲。在東京證券交易所主要市場，69% 的股票上漲， 27% 的股票下跌。
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