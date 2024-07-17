傳Google、微軟向中國公司提供輝達AI晶片服務
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 23:40
根據美媒《The Information》周三 (17 日) 報導，Google(GOOGL-US)和微軟 (MSFT-US) 的雲端部門透過在中國境外提供資料中心服務，向中國公司提供輝達 (NVDA-US) 的人工智慧 (AI) 晶片。
《The Information》援引一名了解該服務的微軟員工和一位直接參與銷售的人士消息報導，微軟透過中國境外的資料中心向中國客戶提供伺服器租賃服務，包括使用輝達的 A100 和 H100 晶片的伺服器。
報導還指出，Google 允許中國客戶使用中國以外的伺服器，並相信其產品符合美國的出口管制規定。
美國政府已採取措施，阻止中國企業在先進半導體等 AI 領域使用美國技術，因為該新興產業引發了國家安全疑慮。
截稿前，微軟、Alphabet、輝達和美國商務部並未立即回應置評請求。
美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 今年 1 月曾對路透表示，拜登政府提議要求雲端運算公司確定外國實體是否正在訪問美國的資料中心來訓練 AI 模型。
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