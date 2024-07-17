〈財報〉嬌生Q2業績超預期 全年財測憂喜參半

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 19:59

嬌生 (Johnson & Johnson) 周三 (17 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠其癌症治療藥物 Darzalex 與暢銷治療乾癬的藥物喜達諾 (Stelara) 強勁銷售，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。不過嬌生也下調全年財測，主要是考慮到近期一連串收購。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 盤前股價下跌 0.03%，每股暫報 150.96 美元。該股今年迄今下跌 3.7%，原因是投資人擔心 Stelara 銷售下滑以及將面臨低價藥物競爭，還有嬰兒爽身粉訴訟的負面影響。

嬌生財務長 Joe Wolk 受訪時說：「我們承認公司存有一些懸而未決的問題，即便在 Stelara 是去獨家經營權的第一年，我們也能很好面對這一局面並實現營運成長。」

展望未來，嬌生更新 2024 會計年度財測，該公司表示一方面是反應業績改善、一方面是考慮近期如收購 Shockwave Medical 的舉措。

具體來看，嬌生將全年經調整後每股獲利預期從 10.57 美元至 10.72 美元區間，下調至 9.97 美元至 10.07 美元，低於 4 月公布的每股 10.68 美元的中值預期，其中包括業績改善帶來的每股獲利 0.05 美元，而與併購相關的成本減少 0.68 美元，其中包括以 130 億美元收購心臟醫療設備公司 Shockwave。

不過嬌生將今年全年營收預測從 887 億至 891 億美元區間上調至 892 億至 896 億美元。

根據財報，嬌生第二季 (6/30) 營收年增 4.3% 至 224.5 億美元，高於 FactSet 分析師預測的 223.3 億美元、淨利從去年同期的 51.4 億美元或每股 2.05 美元降至 46.9 億美元，合每股 1.93 美元，但經調整後每股獲利報 2.8 美元，高於 FactSet 分析師預估的 2.71 美元。

第二季核心藥物銷售方面，喜達諾營收成長 3.1% 至 28.9 億美元，打敗分析師預估的 27.7 億美元；Darzalex 營收年增 18.4% 至 28.8 億美元，略高於分析師預期的 28.6 億美元。

分析師預估，喜達諾今年的銷售額將超過 100 億美元，但到 2025 年，這一數字可能會降至 70 億美元左右，因為屆時將有多達 6 種類似的藥物在美國上市。不過 Darzalex 今年有望替嬌生帶來超過 110 億美元的銷售額。

其他藥品銷售方面，嬌生癌症細胞療法 Carvykti 藥物第二季的銷售額為 1.86 億美元，比去年同期成長近 60%，但不及分析師預測的 2.01 億美元；抗癌藥物 Imbruvica 上季銷售額達到了 7.7 億美元，優於分析師預估 7.18 億美元。

其他業務方面，嬌生第二季醫療技術業務的銷售額從去年同期的 77.9 億美元成長 2.2%，至 79.6 億美元，但低於分析師預期的 81.7 億美元。