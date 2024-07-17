Fed理事華勒：降息時間越來越近 但仍未到那一步

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 22:50

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (17 日) 表示，Fed 降息的時間「越來越近」，但經濟走勢的不確定性讓降息時間變得不明朗。

華勒周三在堪薩斯聯準銀行的活動上表示：「我相信目前的數據與實現軟著陸相符，將在未來幾個月內尋找支持這一數據的觀點。」華勒雖然不認為 Fed 抵達替通膨降溫的最終目標，但已近越來越有理由降息的時候。

他指出，經濟成長目前已更溫和的步伐向前邁進，就業市場更加平衡且通膨也有所緩和。但未來幾個月的經濟表現不確定性很難讓人知道 Fed 何時能將利率從目前的 5.25%-5.50% 區間下調。

值得注意的是，華勒給出 Fed 在未來幾個月可能面臨的三種不同情況：一是最樂觀的情況是，通穩持續穩步下降的可能性顯著但不高，在這種情況下會在不久的將來降息。

不過他認為更有可能的情形是，通膨降溫之路更加「崎嶇不平」，可能會讓外界質疑 Fed 是否能讓通膨穩定回到 2% 目標，而在這種情況下，近其降息的不確定性更大。

第三是最不可能但仍要留意的情況是通膨重新抬頭，但華勒並未對這種情況做出貨幣政策相關評論。

至於就業市場方面，華勒認為情況仍然樂觀，勞動力市場目前正處在一個甜蜜點，就業溫和成長、失業率接近被認為是長期價值的水準。

他補充說，Fed 很有可能實現經濟軟著陸，即通膨下降而不會引發經濟衰退和失業率大幅上升的情況。

華勒發言前，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 日前受訪時表示，有跡象表明美國的就業市場正在降溫，並且過去 3 個月的通膨數據越來越接近 Fed 期待的通膨放緩趨勢。

對於近期是否降息，威廉斯認為 7 到 9 月之前還會有許多數據出爐，如果就業市場意外走弱或者一但 Fed 官員有信心通膨會回到目標，就會開始降息。