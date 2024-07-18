輝達攜手輝瑞 投資以色列AI醫療科技公司CytoReason

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-18 02:00

利用人工智慧 (AI) 開發研究疾病模型的以色列公司 CytoReason 周三 (17 日) 表示，公司已在一輪私人融資中獲得 8,000 萬美元。CytoReason 表示，輝達 (NVDA-US)、輝瑞(PFE-US)、賽默飛世爾科技(Thermo Fisher) 和風險投資機構 OurCrowd 參與了本輪融資。

CytoReason 表示，計劃將其模型的應用擴展到更多的適應症，並增加其專有的分子和臨床數據。該公司表示，全球前 10 大製藥公司中有 6 家公司使用其技術，透過 AI 平台的計算疾病模型在免疫學、發炎、免疫腫瘤學、代謝等治療領域進行數據驅動的決策。

CytoReason 還計劃在下半年在美國麻薩諸塞州的劍橋市設立一個辦公室。

根據外媒報導，輝瑞去年擴大與 CytoReason 的合作關係，進行 2,000 萬美元的投資，到 2027 年可能達到 1.1 億美元。

CytoReason 表，期待利用這筆新資金加速其成長，進一步鞏固其在市場中的地位，讓更多的製藥和生技公司能夠提高跨治療領域的開發速度和準確性，從而惠及全球更多患者。

輝達副總裁兼醫療保健總經理 Kimberly Powell 表示：「在過去的一年中，CytoReason 利用輝達最新的加速運算和 AI 平台強化其平台，實現推理工作量超過 10 倍的加速。我們與 CytoReason 的持續合作將幫助更多的生命科學公司受益於 CytoReason 的預測臨床洞察。」

根據諮詢公司 BCG 的最新研究果，AI 在設計或識別具有藥物特性的分子方面，具有很強的能力，更加證明 AI 發現分子的臨床潛力。

而在輝達 GTC 大會中，有 90 場活動與醫療保健 / 生命科學相關，數目位居所有行業之首，超過汽車、雲端服務、硬體 / 半導體等一眾熱門領域。

根據道明證券計算，醫療保健產業的數位轉型為科技公司創造的收入 (包括直接和間接收入) 已超過 10 億美元，而且隨著時間的推移，市場規模可能會達到數百億美元。