Fed三把手：若通膨持續放緩 未來幾個月可能會降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 22:00

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 在美國當地時間周二 (16 日) 接受《華爾街日報》(WSJ)財經記者 Nick Timiraos 採訪時表示，有跡象表明美國的就業市場正在降溫，並且過去 3 個月的通膨數據越來越接近聯準會 (Fed) 期待的通膨放緩趨勢。

威廉斯這番言論暗示，如果近期通膨持續放緩，未來幾個月可能有理由降息，不過儘管即便有一到兩名 Fed 官員推動降息，7 月 30 日至 31 日的貨幣政策會議上也不太可能降息。

報導指出，他的言論還表明，只要經濟情勢沒有出現重大意外，Fed 可能會考慮 9 月會議時下調利率。

威廉斯認為，包括上周 6 月消費者物價指數在內的數據顯示，通膨率普遍下降。外界擔心，要將通膨率從 7% 的高位降至目前約 2.5% 的水準，會比把通膨率一路拉回到 Fed 的 2% 的目標難度更大，對此他予以了反駁。

他說：「這並不是一個關於『最後一哩路』或某個特別棘手的部分的故事。不同的通膨指標「都在朝著正確的方向發展，而且相當一致。 」

威廉斯認為，即使 Fed 開始降息，利率仍將維持在抑制經濟活動的水準。他說：「我們目前採取的限制性政策立場是適當的。我確實認為，我們將在某個時候做出決定，不是放棄限制性的政策立場，而是以一種減少限制性政策的方式降低利率。 」

去年下半年儘管支出和企業招聘強勁，但通膨快速降溫，Fed 官員開始把焦點轉向降息。然而今年第一季通膨復熾，又延後降息打算，不過過去 3 個月來物價恢復放緩態勢而且失業率已經攀升，減少通膨壓力新來源的擔憂。

近其一些 Fed 官員警告，一但就業市場降溫，失業率可能會上升的更高，因此開始評估降息行動過慢與太快的風險：前者會讓企業招聘進一步放緩，而後者可能讓通膨維持在 Fed 的 2% 目標上方。

至於對於降息，威廉斯認為近幾個月有令人鼓舞的數據，但他仍希望在未來看到更多這類數據，如此一來他便會有更有信心通膨往 Fed 的 2% 目標移動。

儘管投資人普遍預期 Fed 將在 9 月降息，但 6 月 CPI 報告顯示通膨普遍放緩，這促使一些民間分析師懷疑聯準會是否會在兩周後的議息會議上開始降息。

高盛 (GS-US) 首席經濟學家 Jan Hatzius 在本周一發布的一份研究報告的標題中說：「為什麼要等？」