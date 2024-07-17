〈美股早盤〉大型科技股和晶片股領跌 那指挫逾300點

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 21:47

美股主要指數周三 (17 日) 開盤漲跌互現，其中那斯達克指數暴跌逾 1%，受到主要晶片和科技股下跌拖累，原因是美國對中國晶片實施新貿易限制前景影響。

外媒周三報導，如果艾司摩爾等企業繼續向中國提供先進的半導體技術，拜登政府正在考慮採取最嚴厲的貿易限制措施。與此同時，川普受訪時質疑美國是否有責任保護台灣這個主要的晶片製造中心。

聯博資產管理 (AllianceBernstein) 全球多部門策略主管 John Taylor 受訪時表示：「無論民主黨還是共和黨獲勝，對中國的負面影響都會一直存在。一個更明目張膽，另一個更幕後，但結果基本上是一樣的。」

在疲軟的通膨數據和對聯準會 (Fed) 將降息的樂觀情緒的推動下，美股在連續上漲後出現小幅回檔。標普 500 指數周二再創歷史新高，羅素 2000 指數在短短 5 天內上漲近 12%，達到 2017 年以來的最高超買水準。

道富環球金融 (State Street Global Markets) EMEA 宏觀策略主管 Tim Graf 表示：「我們的泡沫有點太大了。投資人減持小盤股，大幅增持大盤股，並略有波動。」

貨幣方面，英鎊兌美元升破 1.30 美元，因英國通膨數據強於預期後，交易商削減對英國 8 月降息的押注。日元兌美元升值 1%，市場猜測可能是日本當局的又一次干預。

川普在受訪時也表示，美元的強勢損害了美國出口的競爭力，並指出日元和人民幣的疲軟。這引發了策略師們的一些猜測，他們認為如果他上台，他可能會採取讓美元貶值的政策。

道明銀行 (TD Bank) 全球貨幣和新​​興市場策略主管 Mark McCormick 表示：「中國、日本和其他亞洲貨幣擔心的一件事是成為關稅目標。」

截至台北時間周三（17 日）21 時許：

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價下跌 1.79%，至每股 153.72 美元

嬌生 (Johnson & Johnson) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠其癌症治療藥物 Darzalex 與暢銷治療乾癬的藥物喜達諾 (Stelara) 強勁銷售，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。不過嬌生也下調全年財測，主要是考慮到近期一連串收購。

禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 2.61%，至每股 917 美元

丹麥製藥巨擘諾和諾德和美國大藥廠禮來 (Eli Lilly) 周三股價雙雙走跌，原因是瑞士羅氏大藥廠 (Roche) 公布其最新減肥藥候選藥物早期試驗數據正面結果，進一步加劇減肥藥市場競爭。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 1.84%，至每股 230.50 美元

根據外媒報導，蘋果正與房地產公司 Sobrato 的慈善部門以及另外兩家總部位於加州的集團合作，打算啟動一項基金，初始投資 5,000 萬美元，以支持舊金山灣區的可負擔住房 (Affordable Housing) 計畫。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月營建許可月增率初值報 3.4%，預期 - 0.3%，前值 - 2.8%

美國 6 月營建許可年化總數初值報 144.6 萬戶，預期 139.5 萬戶，前值 139.9 萬戶

美國 6 月新屋開工年化月增率報 3%，預期 1.8%，前值 - 4.6%

美國 6 月新屋開工年化總數報 135.3 萬戶，預期 130 萬戶，前值 131.4 萬戶

美國 6 月工業生產月增率預期 0.3%，前值 0.7%

華爾街分析：

S3 Partners 董事 Matthew Unterman 表示，標普 500 指數在 2024 年前 6 個月上漲了 690 點，漲幅為 14.5%，「做空是相當痛苦的交易」。