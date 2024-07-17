〈美股早盤〉大型科技股和晶片股領跌 那指挫逾300點
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-17 21:47
美股主要指數周三 (17 日) 開盤漲跌互現，其中那斯達克指數暴跌逾 1%，受到主要晶片和科技股下跌拖累，原因是美國對中國晶片實施新貿易限制前景影響。
截稿前，道瓊工業指數漲 0.04%，那斯達克綜合指數跌近 350 點或近 1.9%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌近 3.5%。
美股開盤前，美國政界人士對中國和台灣採取更強硬立場的擔憂引發科技股全面回落，標普 500 指數期貨下跌 1.1%，其中輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US)、博通(AVGO-US) 盤前跌逾 3%。
與此同時，儘管全球半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 稍早第二季財報顯示訂單強勁，但股價仍暴跌 7.8%，創下 2022 年以來最大跌幅。
外媒周三報導，如果艾司摩爾等企業繼續向中國提供先進的半導體技術，拜登政府正在考慮採取最嚴厲的貿易限制措施。與此同時，川普受訪時質疑美國是否有責任保護台灣這個主要的晶片製造中心。
聯博資產管理 (AllianceBernstein) 全球多部門策略主管 John Taylor 受訪時表示：「無論民主黨還是共和黨獲勝，對中國的負面影響都會一直存在。一個更明目張膽，另一個更幕後，但結果基本上是一樣的。」
在疲軟的通膨數據和對聯準會 (Fed) 將降息的樂觀情緒的推動下，美股在連續上漲後出現小幅回檔。標普 500 指數周二再創歷史新高，羅素 2000 指數在短短 5 天內上漲近 12%，達到 2017 年以來的最高超買水準。
道富環球金融 (State Street Global Markets) EMEA 宏觀策略主管 Tim Graf 表示：「我們的泡沫有點太大了。投資人減持小盤股，大幅增持大盤股，並略有波動。」
貨幣方面，英鎊兌美元升破 1.30 美元，因英國通膨數據強於預期後，交易商削減對英國 8 月降息的押注。日元兌美元升值 1%，市場猜測可能是日本當局的又一次干預。
川普在受訪時也表示，美元的強勢損害了美國出口的競爭力，並指出日元和人民幣的疲軟。這引發了策略師們的一些猜測，他們認為如果他上台，他可能會採取讓美元貶值的政策。
道明銀行 (TD Bank) 全球貨幣和新興市場策略主管 Mark McCormick 表示：「中國、日本和其他亞洲貨幣擔心的一件事是成為關稅目標。」
截至台北時間周三（17 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 61.37 點或 0.15%，暫報 41,015.85 點
- 那斯達克綜合指數下跌 317.12 點或 1.71%，暫報 18,192.22 點
- 標普 500 指數下跌 50.63 點或 0.89%，暫報 5,616.57 點
- 費半下跌 180.56 點或 3.11%，暫報 5,623.47 點
- 台積電 ADR 下跌 5.68% 至每股 175.47 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.179%
- 紐約輕原油上漲 1.47% 至每桶 81.95 美元
- 布蘭特原油上漲 1.07% 至每桶 84.63 美元
- 黃金上漲 0.46% 至每盎司 2,479.20 美元
- 美元指數跌至 103.41
焦點個股：
嬌生 (JNJ-US) 早盤股價下跌 1.79%，至每股 153.72 美元
嬌生 (Johnson & Johnson) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，受惠其癌症治療藥物 Darzalex 與暢銷治療乾癬的藥物喜達諾 (Stelara) 強勁銷售，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。不過嬌生也下調全年財測，主要是考慮到近期一連串收購。
禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 2.61%，至每股 917 美元
丹麥製藥巨擘諾和諾德和美國大藥廠禮來 (Eli Lilly) 周三股價雙雙走跌，原因是瑞士羅氏大藥廠 (Roche) 公布其最新減肥藥候選藥物早期試驗數據正面結果，進一步加劇減肥藥市場競爭。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 1.84%，至每股 230.50 美元
根據外媒報導，蘋果正與房地產公司 Sobrato 的慈善部門以及另外兩家總部位於加州的集團合作，打算啟動一項基金，初始投資 5,000 萬美元，以支持舊金山灣區的可負擔住房 (Affordable Housing) 計畫。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 6 月營建許可月增率初值報 3.4%，預期 - 0.3%，前值 - 2.8%
- 美國 6 月營建許可年化總數初值報 144.6 萬戶，預期 139.5 萬戶，前值 139.9 萬戶
- 美國 6 月新屋開工年化月增率報 3%，預期 1.8%，前值 - 4.6%
- 美國 6 月新屋開工年化總數報 135.3 萬戶，預期 130 萬戶，前值 131.4 萬戶
- 美國 6 月工業生產月增率預期 0.3%，前值 0.7%
華爾街分析：
S3 Partners 董事 Matthew Unterman 表示，標普 500 指數在 2024 年前 6 個月上漲了 690 點，漲幅為 14.5%，「做空是相當痛苦的交易」。
根據 S3 Partners 的最新數據，空頭上半年遭受了以市價計算的 676 億美元的損失，其中科技股空頭虧損了約 408 億美元。其中，做空損失最大的標的是輝達 (NVDA-US)，空頭損失高達 208.1 億美元，其次是 Meta Platforms(META-US) 損失 43.4 億美元、微軟 (MSFT-US) 損失 36.9 億美元、亞馬遜 (AMZN-US) 損失 31.1 億美元。
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