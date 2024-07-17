盤後速報 - 環球晶(6488)次交易(18)日除息11元，參考價565.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
環球晶(6488-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11元。
首日參考價為565.0元，相較今日收盤價576.00元，息值合計為11.0元，股息殖利率1.91%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|576.00
|11.0
|1.91%
|0.0
|2024/01/19
|580.0
|8.0
|1.38%
|0.0
|2023/01/05
|443.0
|6.5
|1.47%
|0.0
|2022/07/12
|435.5
|8.0
|1.84%
|0.0
|2022/01/06
|879.0
|8.0
|0.91%
|0.0
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