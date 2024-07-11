鑫科創高~小聯發科創近期高~千金聯發科買不起~買小聯發科賺更多!
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 18:00
台積電 (2330-TW) 營收優於預期，領軍台股再創新高，櫃買中小型股稍微休息，近期資金輪動非常快速，操作難度加大，這時候要更紀律操作，不要過度進出，控制好風險，觀察產業趨勢向上，營收會越來越好，股價經過整理的優質股，例如前兩周請大家留意 PCB 和 PA 功率放大器，欣興 (3037-TW) 大漲，金像電 (2368-TW) 有創近期高，台光電 (2383-TW) 一路往上，穩懋 (3105-TW) 創高，全新 (2455-TW) 創高，買到對的產業，對的股票，還是可以簡單獲利。
飆股特徵，有未來有營收有題材，例如，台積電相關，蘋概股，AI 伺服器，AI PC，太陽能，生技，電力相關，矽智財等；很多個股都開出亮眼營收，股價整理很久，都是容易受到資金青睞的好標的；緯創 (3231-TW)，技嘉 (2376-TW)，宏碁 (2353-TW)，華碩 (2357-TW)，聯茂 (6213-TW)，世芯 (3661-TW)，神盾 (6462-TW) 等。
全球前三大雲端業者，微軟，GOOGLE，亞馬遜均有意來台設立運算中心，資料中心的基礎建設以及電力供應成為最先受惠的族群，「電力」一定是題材不斷，繼輝達購買綠電，亞馬遜要使用再生能源，現在 GOOGLE 要來台建置太陽能，太陽能是最簡單快速而且電力供應最大的再生能源，投資朋友要持續關注。從一開始的重電，華城 (1519-TW)，中興電 (1513-TW)，亞力 (1514-TW)，士電 (1503-TW)，到綠電，雲豹能源 (6869-TW)，森威能源 (6806-TW)，永崴投控 (3712-TW)，接著是股價整理很久，股價都在低檔轉強的太陽能族群，茂迪 (6244-TW)，聯合再生 (3576-TW)，達能 (3686-TW)，安集 (6477-TW)，元晶 (6443-TW)，環球晶 (6488-TW)，台勝科 (3532-TW) 等。
發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，迎接 2 根漲停，持股獲利 + 24%，跟著台股震盪，股價回測 10 日線，佈局機會，後面潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。
扇出型面板級封裝果然變成市場主流，蘇建豐早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，晶彩科 (3535-TW) 繼續創高，友威科 (3580-TW) 大漲，東捷 (8064-TW) 創高，友威科是台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，股價急漲價差操作，上週五在 94~95 元出清，股價 61~94 元，大賺 + 60%，6 月營收年減 38%，下半年營收會上來，股價先震盪，有機會再操作，重點是跟著蘇建豐安心大獲利。
京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，6 月營收年增 2%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 46%，股價大漲被打入處置股，好股票被處置，不用擔心，股價回測反而是機會，提早第一時間卡位，簡單大獲利。
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注， 6 月營收果然倍增，年增 164%，還會繼續成長，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 4 根漲停，今天股價創高，股價 52~68 元，獲利 + 30%，賣出一半獲利放口袋，另外一半續抱，繼續賺下去。
最新佈局【小聯發科】，與聯發科合作視覺解決方案，預計下半年會有大專案出貨挹注營收，切入儲能 EMS 解決方案，台電電網已經開始採用，成為另一個營收動能，7/10 股價完成大底型態，股價才 5X 元，潛在上漲空間 + 40~50%，買不起千金聯發科，買小聯發科賺更多，起漲點一定要跟上獲利，今天開放 30 名見證者，額滿為止先搶先贏！
【隱藏綠電飆股】電池模組營運回溫，子公司 XX 能源深耕儲能解決方案，今年會轉虧為盈，市場最愛的題材，股價低檔轉強，7/3 開始佈局，股價創高，持股獲利 + 16%，繼續佈局繼續加碼，潛在上漲空間還有 + 30~40%，波段起漲點不可錯過。
【飆股七龍珠】友威科 + 60%，精聯 + 46%，鑫科 + 30%，安集 + 24%，集滿 7 根漲停，總共 18 根漲停，準備再蒐集 7 根漲停！
買不起聯發科，買小聯發科賺更多，今天開放 30 名見證者，留言【我要小聯發科】，一起賺錢！
【Line ID】@lung88988
https://lin.ee/NoCbIJF
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
鑫科創高~ 小聯發科創近期高~ 千金聯發科買不起~ 買小聯發科賺更多!
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股大怒神洗盤，不要跟股票談戀愛，操作這個族群，將決定你是翻身還是翻車，只在你一念之間
- 低價起漲的機器人股！你抓到「它」了嗎？
- 台股創高，體感大跌，如何操作?佈局「隱藏綠電飆股」就對了!
- 加權強強滾，個股冷颼颼，而這幾個族群題材正在醞釀，準備迎戰2024下半年成為最強飆股群
鉅亨號貼文看更多
下一篇