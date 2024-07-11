鑫科創高~ 小聯發科創近期高~ 千金聯發科買不起~ 買小聯發科賺更多!

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 18:00

發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，迎接 2 根漲停，持股獲利 + 24%，跟著台股震盪，股價回測 10 日線，佈局機會，後面潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。

京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，6 月營收年增 2%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 46%，股價大漲被打入處置股，好股票被處置，不用擔心，股價回測反而是機會，提早第一時間卡位，簡單大獲利。

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注， 6 月營收果然倍增，年增 164%，還會繼續成長，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 4 根漲停，今天股價創高，股價 52~68 元，獲利 + 30%，賣出一半獲利放口袋，另外一半續抱，繼續賺下去。

最新佈局【小聯發科】，與聯發科合作視覺解決方案，預計下半年會有大專案出貨挹注營收，切入儲能 EMS 解決方案，台電電網已經開始採用，成為另一個營收動能，7/10 股價完成大底型態，股價才 5X 元，潛在上漲空間 + 40~50%，買不起千金聯發科，買小聯發科賺更多，起漲點一定要跟上獲利，今天開放 30 名見證者，額滿為止先搶先贏！

【隱藏綠電飆股】電池模組營運回溫，子公司 XX 能源深耕儲能解決方案，今年會轉虧為盈，市場最愛的題材，股價低檔轉強，7/3 開始佈局，股價創高，持股獲利 + 16%，繼續佈局繼續加碼，潛在上漲空間還有 + 30~40%，波段起漲點不可錯過。

【飆股七龍珠】友威科 + 60%，精聯 + 46%，鑫科 + 30%，安集 + 24%，集滿 7 根漲停，總共 18 根漲停，準備再蒐集 7 根漲停！

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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