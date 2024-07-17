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鉅亨速報

盤後速報 - 佳邦(6284)次交易(18)日除息2元，參考價98.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

佳邦(6284-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為98.0元，相較今日收盤價100.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 100.00 2.0 2.0% 0.0
2023/07/27 51.4 1.7 3.31% 0.0
2022/08/04 47.05 1.2 2.55% 0.0
2021/08/05 68.1 1.0 1.47% 0.0
2020/07/28 32.75 0.5 1.53% 0.0

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