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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至34.57元，預估目標價為624元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 20:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由35.05元下修至34.57元，其中最高估值39.52元，最低估值29.46元，預估目標價為624元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.52(39.52)49.5854.91
最低值29.46(29.46)32.8340.01
平均值34.51(34.68)40.8946.25
中位數34.57(35.05)40.6645.04

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值70,278,00084,930,27094,430,930
最低值64,766,00073,557,00079,726,110
平均值67,480,89078,185,11087,431,560
中位數67,293,50077,027,00087,784,610

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4135.3127.2730.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,651,59370,286,87161,130,59255,358,788

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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