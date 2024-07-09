台股創高，體感大跌，如何操作?佈局「隱藏綠電飆股」就對了!
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:00
今天台股再創新高，很明顯是權值股帶動，台積電 (2330-TW)，廣達(2382-TW)，大立光(3008-TW)，鴻海(2317-TW) 等，不過下跌家數高達 1400 多家，代表拉大出小，櫃買中小型股休息，這時候操作難度加大，要更紀律操作，控制好風險，觀察股價低檔轉強或股價拉回支撐的優質股，等待盤勢止穩再擴大操作，就能逆轉勝。
大華國際投顧蘇建豐指出，現在台股多方趨勢不變，重點在於，聯準會 9 月降息機率大增，資金會提前移動，前進風險性資產，股市資金動能充足，只要買到對的產業，對的股票，仍然可以簡單賺錢。
七月關注產業趨勢向上，股價整理過的優質股，記住飆股特徵，有未來有營收有題材，例如，台積電相關，蘋概股，AI 伺服器，AI PC，太陽能，生技，電力相關，矽智財等；很多個股都開出亮眼營收，股價整理很久，都是容易受到資金青睞的好標的。緯創 (3231-TW)，技嘉(2376-TW)，宏碁(2353-TW)，華碩(2357-TW)，金像電(2368-TW)，台光電(2383-TW)，聯茂(6213-TW)，穩懋(3105-TW)，全新(2455-TW) 等。
蘇建豐表示，全球前三大雲端業者，微軟，GOOGLE，亞馬遜均有意來台設立運算中心，資料中心的基礎建設以及電力供應成為最先受惠的族群，「電力」一定是題材不斷，繼輝達購買綠電，亞馬遜要使用再生能源，現在 GOOGLE 要來台建置太陽能，太陽能是最簡單快速而且電力供應最大的再生能源，投資朋友要持續關注。從一開始的重電，華城 (1519-TW)，亞力(1514-TW)，士電(1503-TW)，到綠電，雲豹能源(6869-TW)，森威能源(6806-TW)，永崴投控(3712-TW)，接著是股價整理很久，股價都在低檔轉強的太陽能族群，茂迪(6244-TW)，聯合再生(3576-TW)，達能(3686-TW)，安集(6477-TW)，元晶(6443-TW)，太極(4934-TW)，環球晶(6488-TW)，台勝科(3532-TW) 等。
發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，迎接 2 根漲停，持股獲利 + 24%，跟著台股震盪，股價回測 10 日線，佈局機會，後面潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。
暑假來到，除了天氣很熱用電量大之外，遊戲也將迎來旺季，鈊象 (3293-TW)，辣椒(4946-TW)，智冠(5478-TW)，網龍(3083-TW)，華義(3086-TW) 等。
【暑假飆股】，暑假來到，遊戲營運增溫，新產品推出挹注第三季營收，股價打出兩年半大底型態，6/27 周線轉強開始佈局，股價回測月線，潛在上漲空間高達 30~40%，震盪都是佈局機會。
扇出型面板級封裝果然變成市場主流，蘇建豐早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，晶彩科 (3535-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW) 都大漲，尤其是 CoWoS 新王者 - 友威科(3580-TW)，台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，股價急漲價差操作，上週五在 94 元出清，股價 61~94 元，大賺 + 60%，後面有機會再操作，重點是跟著蘇建豐安心大獲利。
京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 46%，股價大漲被打入處置股，好股票被處置，不用擔心，股價回測反而是機會，第一時間卡位，簡單大獲利。
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注，五月營收年增 114% 為近 137 個月新高，預計 6 月營收還會倍增，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 3 根漲停，股價 52~66.2 元，獲利 + 27%，已經把一半獲利放口袋，另外一半續抱，繼續賺下去。
最新佈局【隱藏綠電飆股】電池模組營運回溫，子公司 XX 能源深耕儲能解決方案，今年會轉虧為盈，市場最愛的題材，股價低檔轉強，7/3 開始佈局，今天股價還創高，持股獲利 + 16%，繼續佈局繼續加碼，潛在上漲空間還有 + 30~40%，波段起漲點不可錯過。
最新佈局【照亮前程】LEDXX 訂單滿，稼動率幾乎滿載，6 月營收年增 5X%，今年可望調升營運目標，還要準備擴產，月線完成大底型態，股價創高後震盪，佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50% 以上，跟上波段起漲點，簡單大獲利。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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