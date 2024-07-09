台股創高，體感大跌，如何操作? 佈局「隱藏綠電飆股」就對了!

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:00

大華國際投顧蘇建豐指出，現在台股多方趨勢不變，重點在於，聯準會 9 月降息機率大增，資金會提前移動，前進風險性資產，股市資金動能充足，只要買到對的產業，對的股票，仍然可以簡單賺錢。

發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，迎接 2 根漲停，持股獲利 + 24%，跟著台股震盪，股價回測 10 日線，佈局機會，後面潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。

【暑假飆股】，暑假來到，遊戲營運增溫，新產品推出挹注第三季營收，股價打出兩年半大底型態，6/27 周線轉強開始佈局，股價回測月線，潛在上漲空間高達 30~40%，震盪都是佈局機會。

扇出型面板級封裝果然變成市場主流，蘇建豐早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，晶彩科 (3535-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW) 都大漲，尤其是 CoWoS 新王者 - 友威科(3580-TW)，台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，股價急漲價差操作，上週五在 94 元出清，股價 61~94 元，大賺 + 60%，後面有機會再操作，重點是跟著蘇建豐安心大獲利。

京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 46%，股價大漲被打入處置股，好股票被處置，不用擔心，股價回測反而是機會，第一時間卡位，簡單大獲利。

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注，五月營收年增 114% 為近 137 個月新高，預計 6 月營收還會倍增，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 3 根漲停，股價 52~66.2 元，獲利 + 27%，已經把一半獲利放口袋，另外一半續抱，繼續賺下去。

最新佈局【隱藏綠電飆股】電池模組營運回溫，子公司 XX 能源深耕儲能解決方案，今年會轉虧為盈，市場最愛的題材，股價低檔轉強，7/3 開始佈局，今天股價還創高，持股獲利 + 16%，繼續佈局繼續加碼，潛在上漲空間還有 + 30~40%，波段起漲點不可錯過。

最新佈局【照亮前程】LEDXX 訂單滿，稼動率幾乎滿載，6 月營收年增 5X%，今年可望調升營運目標，還要準備擴產，月線完成大底型態，股價創高後震盪，佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50% 以上，跟上波段起漲點，簡單大獲利。

集滿七顆龍珠，就可以許下一個願望，蘇建豐集滿 17 根漲停，滿足投資朋友賺錢的願望！

【飆股七龍珠】友威科 + 60%，精聯 + 46%，鑫科 + 27%，安集 + 24%，集滿 7 根漲停，總共 17 根漲停，準備再蒐集 7 根漲停！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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