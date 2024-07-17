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鉅亨速報

盤後速報 - 瀧澤科(6609)次交易(18)日除息0.9元，參考價48.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

瀧澤科(6609-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為48.6元，相較今日收盤價49.50元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 49.50 0.9 1.82% 0.0
2023/07/20 37.8 3.0 7.94% 0.0
2022/07/14 30.45 1.5 4.93% 0.0
2021/08/23 30.8 0.8 2.6% 0.0
2020/07/23 25.4 1.0 3.94% 0.0

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