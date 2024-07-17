盤後速報 - 瀧澤科(6609)次交易(18)日除息0.9元，參考價48.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
瀧澤科(6609-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
首日參考價為48.6元，相較今日收盤價49.50元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|49.50
|0.9
|1.82%
|0.0
|2023/07/20
|37.8
|3.0
|7.94%
|0.0
|2022/07/14
|30.45
|1.5
|4.93%
|0.0
|2021/08/23
|30.8
|0.8
|2.6%
|0.0
|2020/07/23
|25.4
|1.0
|3.94%
|0.0
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