台積電法說前夕先攻擊，AI出貨越來越旺，低檔轉強股賺更多
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 18:00
台積電 (2330-TW) 法說前夕，直接攻擊回補跳空缺口，多方趨勢不變，領軍台股也回補跳空缺口，多方趨勢，持續偏多操作。近期資金輪動快速，操作難度加大，這時候要更紀律操作，不要過度進出，控制好風險，觀察產業趨勢向上，營收會越來越好，股價經過整理的優質股，例如，AI 伺服器相關，緯創 (3231-TW)，技嘉(2376-TW)，勤誠(8210-TW)，迎廣(6117-TW)，神達(3706-TW)，欣興(3037-TW)，金像電(2368-TW) 等等。
大華國際投顧蘇建豐指出，這時候盤勢震盪，強弱股要分明，做好汰弱留強，控制風險，後面獲利才會更多，簡單判斷方式，強勢股為股價在月線以上，弱勢股就是股價在月線以下，例如，散熱近期就是弱勢代表，奇鋐 (3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，高力(8996-TW)，廣運(6125-TW) 等，股價都跌破月線，建議不要進場接刀子，有持股的朋友，反彈建議先調節；今天加入蘇建豐 LINE 群組，留言 + 168，強弱股的資料就會送給大家，歡迎大家來索取。
AI 晶片功能多，一定要靠矽智財 IP 整合，加速研發速度與良率，矽智財族群的股價經過大半年整理，紛紛低檔轉強，值得投資朋友留意，世芯 - KY(3661-TW)，智原 (3035-TW)，M31(6643-TW)，愛普(6531-TW)，神盾(6462-TW)，安國(8054-TW)，芯鼎(6695-TW)，安格(6684-TW) 等。
全球前三大雲端業者，微軟，GOOGLE，亞馬遜均有意來台設立運算中心，資料中心的基礎建設以及電力供應成為最先受惠的族群，「電力」一定是題材不斷，繼輝達購買綠電，亞馬遜要使用再生能源，現在 GOOGLE 要來台建置太陽能，太陽能是最簡單快速而且電力供應最大的再生能源，投資朋友要持續關注。從一開始的重電，華城 (1519-TW)，中興電(1513-TW)，亞力(1514-TW)，士電(1503-TW)，到綠電，雲豹能源(6869-TW)，森威能源(6806-TW)，永崴投控(3712-TW)，接著是股價整理很久，股價都在低檔轉強的太陽能族群，茂迪(6244-TW)，聯合再生(3576-TW)，達能(3686-TW)，安集(6477-TW)，環球晶(6488-TW)，台勝科(3532-TW) 等。
蘇建豐表示，發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，迎接 2 根漲停，持股獲利 + 24%，跟著台股震盪，股價回測月線，留意佈局機會，後面潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。
扇出型面板級封裝果然變成市場主流，蘇建豐早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，晶彩科 (3535-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW) 都大漲，友威科是台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，股價急漲價差操作，上週五在 94~95 元出清，股價 61~94 元，大賺 + 60%，6 月營收年減 38%，下半年營收會上來，股價先震盪回月線，等待佈局機會，重點是跟著蘇建豐安心大獲利。
京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，6 月營收年增 2%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 6 根漲停，持股大賺 + 46%，股價大漲被打入處置股，龍哥與大家分享，好股票被處置，不用擔心，果然昨天被放出來第一天就直奔漲停，提早第一時間卡位，簡單大獲利。
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注， 6 月營收果然倍增，年增 164%，還會繼續成長，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 4 根漲停，股價 52~68 元，獲利 + 30%，賣出一半獲利放口袋，另外一半續抱，繼續賺下去。
最新佈局【小聯發科】，與聯發科合作視覺解決方案，預計下半年會有大專案出貨挹注營收，切入儲能 EMS 解決方案，台電電網已經開始採用，成為另一個營收動能，7/10 股價完成大底型態，股價才 5X 元，股價 5 日線震盪隨時要攻擊噴出，潛在上漲空間 + 40~50%，買不起千金聯發科，買小聯發科賺更多，把握最後佈局機會。
【隱藏綠電飆股】電池模組營運回溫，子公司 XX 能源深耕儲能解決方案，今年會轉虧為盈，市場最愛的題材，股價低檔轉強，7/3 開始佈局，股價創高後回測月線，有加碼機會，潛在上漲空間 + 30~40%，波段起漲點不可錯過。
【飆股七龍珠】友威科 + 60%，精聯 + 46%，鑫科 + 30%，安集 + 24%，總共蒐集 19 根漲停，小聯發科要再蒐集？？根漲停！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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