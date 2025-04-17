【Joe’s華爾街脈動】鮑爾暗示不急於降息以應對關稅擔憂，市場暴跌

Joe Lu 2025-04-17 07:55

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Fed 主席警告經濟面臨雙重威脅，股市大幅下滑

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 16 日 美東時間

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市場概況

美國市場週三遭受重大損失，因美國聯準會主席鮑爾表示，儘管對川普總統關稅政策的擔憂日益增加，央行不會急於降息。在鮑爾警告聯準會可能面臨同時管理通膨上升和勞動市場走弱的困難挑戰後，股市跌幅擴大。

在芝加哥經濟俱樂部的演講中，美國聯準會主席鮑爾發表的言論加劇了市場焦慮。鮑爾表示：「我們可能會發現自己處於雙重使命但相互牽制的具挑戰性局面中」，指的是聯準會的最大就業和價格穩定目標。他指出，已宣布的關稅「遠遠超出預期」，並可能同時推高通膨並減緩經濟增長。鮑爾強調，央行「處於良好位置，並可以等待更明確的情況後再考慮任何政策立場的調整」，實際上表明儘管市場動盪，降息仍處於暫停狀態。這一立場讓許多市場參與者措手不及，因為之前市場普遍預期央行會採取貨幣寬鬆政策，以抵消關稅實施帶來的經濟阻力。

摘要

因鮑爾警告未來將出現「具挑戰性的局面」，主要指數大跌，道瓊下跌 - 1.73%，標普 500 下跌 - 2.24%，那斯達克暴跌 - 3.07%

美國聯準會主席鮑爾表示，將等待關稅影響更明確後才考慮降息

科技股領跌，輝達受新的中國出口限制而下跌 - 6.87%

美國國債價格上漲，黃金大漲 + 3.25%，投資者在經濟不確定性增加的環境中尋求安全

廣泛市場指數

小型股羅素 2000 指數比其大型同行表現更為堅韌，下跌 - 0.96%。這種相對較好的表現表明，以國內為重點的小型公司可能對國際貿易中斷的影響較小。同時，費城半導體指數暴跌 - 4.14%，反映出對美中貿易緊張關係的特別脆弱性，因為許多晶片公司嚴重依賴全球供應鏈和中國市場。

所有主要指數的一致性惡化表明投資者對經濟增長前景的擔憂加劇。近幾週所有主要指數可見的加速下跌模式，加上今天的大幅波動，表明市場正接近關鍵時刻。科技為主的指數表現出特別疲弱，突顯市場的擔憂，引領經濟成長的行業現在可能最容易受到政策轉變的影響。(全文未完)