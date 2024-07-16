Google收購Wiz將強化雲端安全產品 與微軟、亞馬遜較勁

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 19:50

路透周二 (16 日) 報導，專家表示，如果 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 成功收購雲端安全公司 Wiz，Google 將強化其針對大型組織 (駭客下手對象) 的雲端安全產品，而且還有助 Google 與雲端運算競爭對手亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 展開競爭。

一位知情人士在周日表示，Alphabet 正在就收購 Wiz 進行深入談判，這筆高達 230 億美元的交易將成為 Google 最昂貴的收購，並為其提供網路安全產品，以抵禦勒索軟體團夥對大型企業造成的破壞。

網路安全公司 Malw​​areBytes 的高級情報分析師 Jerome Seguera 說：「雲端安全是一個熱門市場。Wiz 讓客戶以一種以簡單的方式了解他們的資產。」

Wiz 提供的工具允許大型組織掃描其整個基礎設施和特定軟體的威脅。

近年來，Google 一直在穩步擴大其網路安全產品。兩年前，該公司以 54 億美元收購了著名的網路公司 Mandiant。

資安公司 Surefire Cyber​​的技術長 Marc Bleicher 說：「我認為他們正試圖與微軟競爭，在較小程度上與 AWS 競爭。」他指出，Wiz 是少數在一個平台上解決雲端安全市場大部分問題的公司之一。

據了解，Wiz 成立於 2020 年，當時正值冠狀病毒大流行的高峰期，該公司準備從遠距工作的轉變和從桌面走向雲端環境的轉變中受惠。

該公司的創始人是前以色列軍方情報人員，早些時候創立了另一家名為 Adallom 的雲端安全公司，微軟於 2015 年以 3.2 億美元的價格收購了這家公司。

Wiz 總部設在紐約，此後發展迅速。據一位熟悉 Google 交易談判的人士透露，該公司目前預估，到 2025 年，其年度內增性營收將達到 10 億美元並已籌集近 20 億美元的風險投資。

Wiz 收購談判之際，全球網路安全交易的步伐在 2024 年顯著加快。金融資訊公司 Dealogic 的數據顯示，今年上半年宣布的全球網路安全交易有 120 筆，交易價值 124 億美元，而去年這類交易為 137 筆，交易價值 48 億美元。

專注於網路的創投公司 NightDragon 的創辦人 Dave Dewalt 表示，Wiz 的成長是強有力的行銷以及「在正確的時間、正確的地點推出正確的產品」的結果。