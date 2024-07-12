美7月密大消費者信心指數降至66 創8個月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 23:20

美國 7 月消費者信心指數意外降至 8 個月新低，原因是高物價繼續影響美國民眾對其財務狀況和經濟看法。

美國密西根大學周五 (12 日) 公布的初步調查顯示，7 月消費者信心數初值自降至 66，遠低經濟學家預期的 68.5，也不及前值的 68.2。

備受矚目的通膨數據方面，7 月消費者對未來一年通膨預期初值為 2.9%，連續第二個月下降，符合經濟學預期，低於前值 3.0%；消費者對未來五年通膨預期初值為 2.9%，略於經濟學家預期與前值的 3.0%。

7 月消費者對未來一年通膨預期為 2.9%，連續第二個月下降。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，密大這次還公布一份有關通膨預期的特別報告，內容指出，平均和中位數長期預期之間的差異是由少數消費者推動，不太能反映出消費者通膨預期的根本惡化。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明表示：「儘管預期通膨會有所緩解，但消費者仍對持續高漲的物價感到非常沮喪。幾乎一半的消費者自發性表達抱怨，稱高價格正在侵蝕其生活水準，與兩年前達到的歷史高峰相當。」

其他指數方面，7 月現況指數初值從 5 月的 65.9 降至 64.1，為 2022 年 12 月以來新低，同月預期指數初值也從 6 月的 69.6 降至 67.2，為 8 個月低點。

7 月現況指數從 5 月的 65.9 降至 64.1，為 2022 年 12 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

此外，7 月耐久財購買指數初值降至 85，創逾一年新低。消費者對自己目前和未來財務狀況的看法都在 7 月惡化，兩者均降至去年 10 月以來的最低水準。

7 月耐久財購買指數降至 85，創逾一年新低。(圖：ZeroHedge)