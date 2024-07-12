好市多調漲會員費 股價下挫4% 分析師：獲利先套現一些 後期還有得漲

鉅亨網編譯許家華 2024-07-12 13:50

好市多 (COST-US) 周四 (11) 跌逾 4%，市場似乎先獲利了結，以謹慎對待其新政策，分析師則肯定其長期成長潛力，調漲其股票評級與目標價。

好市多周三晚間宣布調漲美加地區會員費，為 2017 年以來的首次調漲會員費，影響範圍約美加地區 5200 萬名會員，其中基本會員與黑鑽卡會員各占半數。

有鑑於好市多會員續約率極高，可以合理地假設幾乎所有會員都會接受會員費調漲，這相當為公司帶來大約 3.5 億至 4 億美元的營收，但因為必須等待會員期限到期後續約，所以該政策需要一段時間才能發揮作用，在某些情況下，續訂間可能長達兩年。

但這是好消息，因為好市多有價值、穩定的營收來源將增加，使其能對業務進行再投資。由於增加的資金已有分配計畫，好市多預期 EPS 短期內不會因此增加，但分析師態度卻沒那麼保守。

傑富瑞 (Jefferies) 分析師 Corey Tarlowe 認為，調漲會員費可能在未來兩年內為好市多帶來約 3% 的每股獲利 (EPS) 增長，並將目標價由 860 美元上調至 1，050 美元，維持買入評等。

貝爾德分析師 Peter Benedict 也將 2025 及 2026 財年每股盈利預測分別上調至 17.25 美元和 19.10 美元，目標價由 850 美元上調至 975 美元，維持跑贏大盤評等。

實際上，EPS 至少會小幅增長，尤其是在兩年續約期的後階段，屆時資本支出可能已經到位，所有會員都將支付更高的費用。

同時，6 月同店銷售額又表現強勁，6 月總銷售額和美國核心銷售額分別成長 6.9% 和 6.3%，而普遍預期為 6.6% 和 5.8%。難怪 Telsey 顧問公司分析師 Joseph Feldman 寫道：「好市多在這種不確定的營運環境中表現得異常出色。該公司應可憑藉其穩健的銷售和較高的會員續訂率，繼續保持市占率增長。」

因此，好市多周四的下跌僅是市場獲利了結，其原因有三：

首先是估值。好市多該股一直具有溢價，其預估本益比超過 50，以其 5 年本益比平均在 36.6 來看，現下股價確實偏高。截至周四，好市多今年迄今股價漲逾 30%，古根漢 (Guggenheim) 分析師 John Heinbockel 稱這似乎已破紀錄，按 2025 年 EBITDA 來計算，好市多目前是大型零售業中最昂貴的股票。

同樣，雖然好市多的催化劑仍然存在，但投資者有理由相信，由於會員數量的增加，他們可以獲得比現在更便宜的股票。貝爾德 Benedict 指出，以過去經驗來看，宣布漲價後的頭三個月裡，股票往往表現良好，接著會滯後幾個月，然後才恢復更好的表現。

第三點，好市多雖然一直實力雄厚，但與疫情期間佔據主導地位時的公司情況和競爭環境已有不同。好市多長期執行長和財務長均已離職，且亞馬遜 (AMZN-US) 的 Amazon Prime 和沃爾瑪 (WMT-US) 的 Walmart+ 等的競爭力也都比先前更強大。