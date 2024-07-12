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盤中速報 - 瑞軒(2489)股價拉至漲停，漲停價24.5元，成交76,811張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37

瑞軒(2489-TW)12日10:36上漲2.2元，股價漲停報24.5元，委買52,535張，成交76,811張。

主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲4.12%。

瑞軒(2489-TW)近5日股價上漲10.67%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,094 張
  • 外資買賣超：+3,278 張
  • 投信買賣超：+1,126 張
  • 自營商買賣超：+2,690 張
  • 融資增減：+840 張
  • 融券增減：-72 張

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