盤中速報 - 瑞軒(2489)股價拉至漲停，漲停價24.5元，成交76,811張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37
瑞軒(2489-TW)12日10:36上漲2.2元，股價漲停報24.5元，委買52,535張，成交76,811張。
主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲4.12%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,094 張
- 外資買賣超：+3,278 張
- 投信買賣超：+1,126 張
- 自營商買賣超：+2,690 張
- 融資增減：+840 張
- 融券增減：-72 張
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