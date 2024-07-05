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鉅亨速報

盤中速報 - 瑞軒(2489)大漲7.2%，報21.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:13

瑞軒(2489-TW)05日10:13股價上漲1.45元，報21.6元，漲幅7.2%，成交14,359張。

瑞軒(2489-TW)所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。

近5日股價下跌1.23%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,249 張
  • 外資買賣超：-4,200 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-49 張
  • 融資增減：-604 張
  • 融券增減：-35 張

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