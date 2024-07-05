盤中速報 - 瑞軒(2489)大漲7.2%，報21.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:13
瑞軒(2489-TW)05日10:13股價上漲1.45元，報21.6元，漲幅7.2%，成交14,359張。
瑞軒(2489-TW)所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。
近5日股價下跌1.23%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,249 張
- 外資買賣超：-4,200 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：-604 張
- 融券增減：-35 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 信音(6126)大漲7.01%，報37.4元
- 盤中速報 - 中華化(1727)急拉3.48%報32.65元，成交1,687張
- 盤中速報 - 中華化(1727)大漲7.04%，報32.7元
- 盤中速報 - 普安(2495)股價拉至漲停，漲停價39.2元，成交16,026張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇