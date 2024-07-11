盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額168.71億
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 13:19
台股今日其他電子業類股表現疲軟，11日13:19相關指數下跌2.06%，總成交額168.71億元，大盤占比12.9%。
該產業上漲家數16、下跌家數28、平盤家數2。領跌個股建暐(8092-TW)11日13:18股價下跌3.35元，報30.75元，跌幅9.82%。
其他電子類指數近5日上漲2.72%，櫃買市場加權指數上漲1.2%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.72%
|+1.2%
|近一月
|+13.88%
|+7.11%
|近三月
|+16.15%
|+9.39%
|近六月
|+63.76%
|+22.03%
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