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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額168.71億

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 13:19

台股今日其他電子業類股表現疲軟，11日13:19相關指數下跌2.06%，總成交額168.71億元，大盤占比12.9%。

該產業上漲家數16、下跌家數28、平盤家數2。領跌個股建暐(8092-TW)11日13:18股價下跌3.35元，報30.75元，跌幅9.82%。

其他電子類指數近5日上漲2.72%，櫃買市場加權指數上漲1.2%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.72% +1.2%
近一月 +13.88% +7.11%
近三月 +16.15% +9.39%
近六月 +63.76% +22.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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建暐30.7-9.97%

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