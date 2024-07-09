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鉅亨速報

營收速報 - 瑞軒(2489)6月營收21.92億元年增率高達69.59％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15

瑞軒(2489-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣21.92億元，年增率69.59%，月增率16.2%。

今年1-6月累計營收為102.24億元，累計年增率43.07%。

最新價為21.1元，近5日股價上漲0.98%，相關光 電 業上漲7.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5762 張
  • 外資買賣超：+4847 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+915 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 21.92億 70% 16%
24/5 18.86億 33% 5%
24/4 18.02億 63% 9%
24/3 16.60億 44% 40%
24/2 11.84億 6% -21%
24/1 14.99億 42% 2%

瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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