營收速報 - 瑞軒(2489)6月營收21.92億元年增率高達69.59％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15
今年1-6月累計營收為102.24億元，累計年增率43.07%。
最新價為21.1元，近5日股價上漲0.98%，相關光 電 業上漲7.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5762 張
- 外資買賣超：+4847 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+915 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|21.92億
|70%
|16%
|24/5
|18.86億
|33%
|5%
|24/4
|18.02億
|63%
|9%
|24/3
|16.60億
|44%
|40%
|24/2
|11.84億
|6%
|-21%
|24/1
|14.99億
|42%
|2%
瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 東捷(8064)6月營收3.13億元年增率高達39.42％
- 營收速報 - 光聖(6442)6月營收5.88億元年增率高達121.04％
- 營收速報 - 遠雄(5522)6月營收15.60億元年增率高達140.5％
- 營收速報 - 建國(5515)6月營收4.62億元年增率高達52.83％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇