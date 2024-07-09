盤中速報 - 瑞軒(2489)急拉3.4%報21.3元，成交4,659張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:19
瑞軒(2489-TW)近5分K漲速3.4%，09日09:19報21.3元，成交4,659張，今日漲幅為3.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瑞軒(2489-TW)近5日股價上漲0.98%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲7.02%。集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,127 張
- 外資買賣超：+2,029 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+98 張
- 融資增減：-1,599 張
- 融券增減：-113 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 映興(3597)急拉3.8%報26.0元，成交139張
- 盤中速報 - 加百裕(3323)急跌-3.41%報32.55元，成交1,310張
- 盤中速報 - 輔信(2405)急跌-3.42%報28.4元，成交37,578張
- 盤中速報 - 科嶠(4542)急拉3.83%報92.2元，成交1,111張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇