search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 瑞軒(2489)急拉3.4%報21.3元，成交4,659張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:19

瑞軒(2489-TW)近5分K漲速3.4%，09日09:19報21.3元，成交4,659張，今日漲幅為3.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

瑞軒(2489-TW)近5日股價上漲0.98%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲7.02%。集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,127 張
  • 外資買賣超：+2,029 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+98 張
  • 融資增減：-1,599 張
  • 融券增減：-113 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數24081.910.85%
瑞軒21.43.88%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
瑞軒

85%

勝率

#極短線強勢

偏強
瑞軒

85%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty