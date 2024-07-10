低價起漲的機器人股！你抓到「它」了嗎？
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:55
今日台北股市成交量達到 5,130 億元，指數最終上漲至 24,000 點以上。大華國際分析師張志誠指出，值得注意的是，台積電 (2330-TW) 和鴻海 (2317-TW) 今日表現平平，甚至略有回落。但是，資金流向了其他中小型成長股，尤其是 6 月份營收成長的公司。
今日漲勢突出的主題包括光纖網通及機器人相關公司。
張志誠分析師認為，陽程 (3498-TW)、能率 (5392-TW)、佳能 (2374-TW) 等機器人公司股價在經歷一些震盪整理，尤其是陽程 (3498-TW) 走勢較強，預計兩天內測試下影線，沒有破低點時可以留意新機會。而和大 (1536-TW) 今日再創波段新高，得益於六月營收激增以及股價從三年來的低檔往上走揚。此外，直得 (1597-TW) 大底逐步形成，主要受到上銀 (2049-TW) 等類似族群公司的帶動，未來走勢可以期待。
人形機器人的發展受到廣泛關注，目前雖然已能量產，但功能尚需進一步提升。特斯拉現有機器人具備基本行走和一些主動判斷能力，但仍需要更多 AI 訓練來提升自主運作能力。因此特斯拉建立了兩座超級電腦，直接向輝達採購 35 萬個 GPU，以提升其算力，目的是為了推動機器人的自主運作。
特斯拉的機器人產品預計 2025 年左右才能大規模上市，類似於當年電動車 Model 3 的推廣歷程，歷經兩年才反應到股價上。和大 (1536-TW) 在這樣的情況下，成功轉型機器人，提升獲利能力，顯示出潛力。
其他機器人相關公司如瑞軒 (2489-TW)，低價且成交量的公司，產品包括 VR 眼鏡和陪伴式機器人。如果這類陪伴式機器人具備 AI 功能的話，就能與人互動並執行多種任務。這類機器人預計將較早進入市場，而且它們屬於大眾能夠買得到的買得起的機器人，具備較大的發展空間。因此張志誠分析師認為，這些低價且有成交量的公司，未來有望在突破壓力線後展現更大的成長潛力。
採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師
07.10【股市帝國】台股解盤 #鴻海 #和大 #直得 #陽程 #瑞軒 #森崴 #永崴 - 張志誠分析師 台股解盤 #大華國際投顧
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